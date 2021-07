Rubriche



Come scegliere un software per la contabilità

lunedì, 12 luglio 2021, 04:02

Lavorare con i numeri a livello contabile significa dover prestare costante attenzione onde evitare, il più possibile, l'errore umano. Si tratta di una variabile che si può limitare facilmente grazie non solo alla propria professionalità, ma anche a software dedicati di ultima generazione che automatizzino i procedimenti.

Sono molti gli esperti contabili che ricercano questo tipo di servizio per ottimizzare i tempi del proprio lavoro: renderlo più fluido e veloce, infatti, consente al professionista di concentrarsi maggiormente sui propri clienti e portare a termine più impegni.

Per assicurarsi di usufruire di risorse innovative e performanti, è necessario affidarsi a realtà di riferimento nel settore, come per esempio TeamSystem, azienda italiana specializzata nella realizzazione di software gestionali, ERP e altre soluzioni digitali.

L’importanza di condividere i documenti con i clienti

Un buon software per contabili dovrebbe avere la peculiarità di poter essere condiviso tra professionista e clienti, in modo da consentire eventuali modifiche e poter garantire un canale di comunicazione facilmente accessibile, per esempio caricando documenti o controllando procedimenti in atto.

In tal senso, per scegliere il software più adeguato, sarebbe bene accertarsi che possano essere generate in automatico e in piena autonomia sia le fatture che tutto ciò che concerne i cicli attivi e passivi: con i primi s'intendono tutti quei pagamenti e quelle movimentazioni economiche interne all'azienda stessa, tra fornitori ed eventuale magazzino, se presente; con i secondi si indicano invece gli utili creati grazie a una o più vendite.

Tutte le funzionalità da ricercare

Oltre a condividere documentazioni e aggiornamenti, un software va ricercato anche guardando all'interfaccia, che dovrà risultare intuitiva e semplice da gestire a ogni livello, grazie a sezioni ben suddivise con menù interattivi e personalizzati.

Le migliori realtà sviluppatrici, infatti, permettono di adattare la piattaforma alle esigenze specifiche del contabile, che possono essere legate al numero di clienti di cui deve occuparsi, alla mole di lavoro giornaliera e mensile così come a quanto la contabilità si presenti strutturata.

Tra le funzionalità principali da prediligere figura senz'altro il bilancio delle varie aziende: le voci da inserire per il controllo automatico saranno quelle relative a stipendi, eventuali leasing, affitti in corso, acquisti di merci, fatture e ritenute d'acconto erogate o ricevute, e tutta una serie di elementi che dovrebbero trovarsi già pre-categorizzati.

Un codice IVA o una causale che debba semplicemente essere selezionata dal programma e associata con la nota corrispondente, snellisce già il lavoro e diminuisce in maniera drastica il margine di errore.

Ma ci si può affidare a un servizio contabile anche per la dichiarazione dei redditi, quindi il software che il professionista dovrà ricercare avrà anche tale sezione. Si troveranno, ad esempio, liste complete e aggiornate riguardanti i sostituti d'imposta, sotto-sezioni in cui inserire contratti di locazione o documenti relativi a proprietà e attività del cliente, dati catastali e tutto ciò che possa essere utile alla compilazione della dichiarazione, incluse eventuali detrazioni da applicare.

Tutti questi automatismi necessitano anche di un aggiornamento costante, perché norme e leggi possono variare. Per questo, un altro parametro da considerare in fase di scelta del software per la contabilità sarà rappresentato dalla presenza di piattaforme dedicate alla formazione, per non perdere nulla di ciò che concerne le novità. Il vantaggio, ancora una volta, sarà quello di avere in un unico, articolato strumento, tutte le funzioni principali e le utility necessarie a svolgere il proprio lavoro a 360°.