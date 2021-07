Estate 2021: Santorini e Ibiza tra le mete più amate dai giovani

Rubriche



sabato, 17 luglio 2021, 00:07

Tra le mete di vacanza che si riconfermano amate dai giovanissimi e non solo, figurano senz'altro le intramontabili Ibiza, l'isola regina delle Baleari, e Santorini, una delle Cicladi. Dalle spiagge alla movida e dai siti di interesse storico a quello archeologico, queste incredibili isole si possono raggiungere in aereo anche con la pratica formula dell'affitto del jet privato. Versatilità, sicurezza e puntualità sono alcuni dei motivi principali per i quali si predilige viaggiare così. Infatti, ricercando online "jet privato affitto" si possono scoprire i numerosi vantaggi che questa soluzione offre, tra cui la possibilità di ottimizzare tempi e costi senza rinunciare al comfort e alla flessibilità.

Perché noleggiare un jet privato

Un viaggio in jet privato comincia, di solito, con una prenotazione online che può essere gestita interamente dal cliente, persino con la possibilità di spostare date e orari nel limite del possibile. Occorre come prima cosa individuare il tipo di velivolo adatto a seconda del numero di occupanti e della lunghezza della tratta, quindi scegliere tra una serie di optional che di norma vengono previsti dalle compagnie di noleggio: si possono aggiungere trasbordi in diversi tipi di vettura da e per l'aeroporto, oppure personalizzare gli interni con una tappezzeria specifica o ancora scegliere il menù con cui essere serviti a bordo se ci si sposta durante l'orario dei pasti.

In questi tempi di coronavirus, poi, il fatto di non dover fare lunghe file al check-in viaggiando solo con chi si desidera non è cosa da poco: le norme di igienizzazione sono sempre rigorosamente seguite, ma non occorre presentarsi due ore prima per i controlli e bastano una manciata di minuti per imbarcare i bagagli che, tra l'altro, non sono sottoposti alle regole rigide riguardo peso e misure come per i voli classici.

Ibiza: quello che c’è da vedere

Ibiza offre ai giovani la possibilità di trascorrere ore piacevoli in spiaggia sia di giorno che di notte: la stragrande maggioranza dei lidi, infatti, è attrezzata e completa di locali alla moda dove ballare e approfittare della movida locale. Come Playa d'en Bossa che non a caso è spesso frequentata da VIP, oppure Cala Saladeta e Cala Vadella che alternano mare azzurro a macchia mediterranea, con sabbia bianca e fine. Molto caratteristica, come suggerisce anche il nome, è la Playa de Las Salinas, che sorge proprio nei pressi di alcune saline locali. Non mancano lidi più tranquilli e adatti alle famiglie come Cala Carbò, suggestiva e silenziosa.

Ibiza, però, offre anche l'opportunità di immergersi in atmosfere prettamente medievali nella città principale che è stata persino inserita tra le bellezze Patrimonio dell'Unesco, Dalt Vila; oppure di immergersi nelle meraviglie naturalistiche del Parco Naturale di Des Salines.

Cosa vedere a Santorini: tra spiagge incantate e storia

Per quanto concerne le spiagge, Santorini offre scorci di paesaggi soprattutto vulcanici, con sabbia scura e mare già da subito profondo. Il lido di Perissa è uno tra i più gettonati tra i giovani, non solo perché offre un mare cristallino, ma anche locali alla moda nelle immediate vicinanze. Frequentata soprattutto dalle famiglie e dagli amanti dello snorkeling per i suoi bellissimi fondali è, invece, la spiaggia di Perivolos, più lontana dal clamore. In tal senso, va citata anche la più ghiaiosa Exo Gialos accanto alla quale vi sono numerosi ristoranti tipici.

Da non perdere è il sito archeologico di Akrotiri che nel 1628 fu completamente seppellito da un'eruzione vulcanica: qui, fra strutture in legno e in cemento, si possono persino ritrovare tracce di civiltà dell'età del Bronzo.

Di certo, da ovunque si guardi il panorama marino mozzafiato, si può godere della vista della caldera principale di questa affascinante isola vulcanica.