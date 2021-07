Rubriche



La resilienza delle start-up: l’esempio di VitaVi

martedì, 20 luglio 2021, 18:55

Il popolo italiano da sempre si è contraddistinto per la sua resilienza, per la forza di reagire, combattere e rialzarsi anche nei momenti più difficili. L’abbiamo dimostrato in tantissime occasioni, solo in ultimo durante gli Europei di Calcio 2020, lasciando parlare gli altri e conquistando la vittoria sul campo.

Allo stesso modo hanno fatto le start-up tricolori che, anche nei momenti di maggiore difficoltà, non si sono mai fermate, continuando a proporre investimenti, nuove realtà e scommesse. La prudenza non manca mai come la voglia di credere nel proprio lavoro, guardare avanti ed immaginare un futuro diverso. Ne è un esempio VitaVi, il brand tutto italiano dedicato agli integratori alimentari. Una piattaforma facile, veloce ed intuitiva che si rivolge direttamente ai consumatori per un rapporto facile e diretto, senza intermediari.

VitaVi si occupa della creazione e commercializzazione dei multivitaminici, integratori realizzati solo con ingredienti naturali, tracciati, sicuri e selezionati con cura e attenzione uno ad uno. Al timone di questa realtà che si pone di diventare in breve tempo il punto di riferimento per gli integratori alimentari, Francesco Citoni (CEO) e Andrea Pregnolato (CTO).

“La start-up punta a guidare l’innovazione nel settore degli integratori alimentari – hanno specificato i due - Al suo debutto sul mercato italiano, VitaVi offre una gamma di integratori multivitaminici con la linea V/Essential, che fornisce nutrienti chiave per il benessere generale fisico e mentale oltre che prodotti in grado di rispondere a esigenze specifiche, come quelli per ridurre lo stress”.

Un’offerta già ampia che ben presto si arricchirà di nuovi prodotti a supporto dell’organismo da affiancare sempre, e mai sostituire, ad una dieta sana ed equilibrata. Solo il meglio degli ingredienti, scientificamente testati, che arrivano direttamente a casa con un click.

Gli esperti di VitaVi che collaborano con professionisti specializzati in medicina, nutrizione e chimica, hanno iniziato col disegnare prodotti multivitaminici per supportare il benessere in modo trasversale e continuativo, tenendo conto di genere ed età. A questa prima linea si sono affiancati poi, degli integratori specifici che riescono a rispondere a bisogni diversi, dallo stress alle difese, dal sonno alla concentrazione. E, a breve, molti altri ne saranno inseriti in catalogo come quello dedicato alla cura della pelle.

Tutte le linee di integratori VitaVi portano con sé la stessa filosofia: ingredienti naturali e mirati, controllati in modo scrupoloso lungo tutta la filiera, scelti nelle forme a più alta biodisponibilità. VitaVi, inoltre, viaggia sulla strada della sostenibilità. La startup utilizza solo barattoli in PLA biodegradabili e compostabili, ricavati dalla canna da zucchero. Attenzione green riservata anche alle capsule: vegetali e del colore tipico dell’azienda, il verde dellla clorofilla.