Le chapeau de Napoléon

martedì, 6 luglio 2021, 08:47

di renata frediani

Napoleone Bonaparte nel bicentenario della morte

Entusiasmante, ma non certo facile, raccontare le gesta di un personaggio il cui solo pronunciare il nome evoca in me l’immensità dell’oceano e tradurre questa infinita grandezza in una rubrica.

Napoleone è stato un personaggio le cui gesta sono di tale grandezza che qualsiasi pensiero o scritto riferito alle sue vicende non troverà mai un punto fermo di certezza che lo possa collocare, definire o interpretare secondo un pensiero unico precostituito. L’intera vita di Napoleone è decisa da uno strano destino intrecciato a tre isole, Corsica, Elba e Sant’Elena.

Nato ad Ajaccio, in Corsica, il 15 agosto 1769 l’imperatore si spense il 5 maggio 1821 in un luogo sperduto dell’Oceano Atlantico, uno dei luoghi più inaccessibili al mondo, l’isola di Sant’Elena, dopo una vita intensa, straordinariamente ricca di eventi e non priva di qualche contraddizione, che lo vide essere condottiero militare, generale, primo console ed imperatore dei francesi oltreché promotore di grandi riforme economiche, sociali, giuridiche ed artistiche con la creazione di un vero e proprio nuovo stile artistico che nella scia del Neoclassicismo settecentesco prenderà il nome di Stile Impero legandosi eternamente alla sua figura.

Napoleone che lo si ami e al contrario lo si odi è uno degli uomini più famosi della Storia ed ha creato intorno a sé una leggenda che il suo “Memoriale” ha reso un immortale, un Mito.

La costruzione di un mito che resti intatto nei secoli nella memoria collettiva passa sia attraverso grandi eventi storici sia tramite l’uso dei simboli, in alcuni casi semplicissimi, che compenetrino in modo cosi profondo la figura storica da renderla immediatamente riconoscibile in qualsiasi contesto.

Nel caso di Napoleone Bonaparte il simbolo che ancora lo incarna nella memoria collettiva è senza dubbio il suo cappello, sempre indossato, non en colonne come gli ufficiali, con un corno davanti ed uno dietro, ma en bataille con i due corni paralleli alla linea della spalla, per renderlo immediatamente riconoscibile ai suoi uomini sul teatro di guerra.

Durante il periodo del consolato Napoleone cominciò ad utilizzare il cappello entrato poi nell’immaginario comune.

Si tratta del modello detto petit chapeau, realizzato in feltro di pelliccia di castoro, caratterizzato dal colore scuro, o nero o grigio, e dalla forma semplice, decorato da una piccola coccarda tricolore fermata da un anello di seta chiuso da un bottone.

La prima attestazione di questa nuova mise è in un disegno, conservato presso il Castello della Malmaison, del pittore francese Jean Baptiste Isabey (Nancy, 1767 – Parigi, 1855) che rappresenta il primo console con la divisa delle guardie consolari proprio nei giardini dello stesso castello. Di questo cappello si conserva un esemplare presso il Museo de l’Armée – Invalides di Parigi, databile al periodo del consolato (1799-1800), lungo 43 cm da un estremo all’altro del copricapo ed alto 13 cm nella parte anteriore e 16 cm in quella posteriore, con un diametro di 18 cm. La datazione al periodo del consolato è stata attribuita grazie alla presenza all’interno dell’oggetto del marchio di fabbrica di Paupard, «Au temple du goût. Poupard, Marchand Chapelier Gallonier. Palais Egalité n. 32. A Paris». Tale marchio non fu più apposto ai cappelli consegnati al sovrano dopo la proclamazione della Francia ad impero nel 1804.

Dal 1804 il chapeau français fu l’unico cappello adottato da Napoleone ed insieme alla rendigote grigia divenne uno degli attributi maggiormente conosciuti dal grande pubblico. Le fonti continuano ad attestare come unico fornitore ufficiale dei cappelli di Napoleone il parigino Poupard che, secondo la commissione ottenuta, doveva consegnare quattro cappelli l’anno in castoro nero, senza decorazione, se non una coccarda tricolore infilata in un anello di seta nero con bottone di analoga fattura, per un prezzo di 48 franchi ciascuno, poi innalzato a 60 franchi. Le dimensioni variavano da 41 a 47 cm da un estremo all’altro del copricapo, e da 24 a 26 cm nella sua massima altezza. Dei cappelli del periodo imperiale se ne conservano due bellissimi esemplari presso il Museo de l’Armée Invalides di Parigi di cui uno fu il cappello utilizzato da Napoleone durante il suo esilio sull’isola di Sant’Elena.

Oggi si stima che Napoleone abbia utilizzato dal 1800 sino al 1821, anno della sua morte, circa 160 bicorni ed attualmente se ne conservano 30 che risultano legati attraverso la documentazione Bonaparte.