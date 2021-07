Rubriche



Sandali da uomo: alle scoperta delle ultime tendenze dell'estate 2021

mercoledì, 21 luglio 2021, 00:01

Anche durante questa estate, i sandali si rivelano il must have per eccellenza nel guardaroba maschile. Sulla spiaggia come in città, anche per il 2021 rappresentano un evergreen che concilia comodità e freschezza con uno stile sempre diverso a seconda del modello. Più o meno sobri, si possono scegliere anche negli e-commerce dedicati grazie a puntuali guide alle taglie e foto esaustive, senza mai dimenticare la qualità manifatturiera (meglio se italiana al 100%). Nel settore calzaturiero, uno dei brand d’eccellenza del made in Italy è Fabi che propone un’ampia selezione di articoli di ottima qualità, tra cui i sandali comodi da uomo in diversi colori, pensati per coloro che cercano delle scarpe confortevoli e durature senza rinunciare allo stile.

Dai modelli in gomma a quelli in pelle

La gomma è il materiale per eccellenza quando si tratta di conferire morbidezza e versatilità al sandalo da uomo: leggeri, naturalmente traspiranti e sempre freschi, vengono di solito completati da fibbie regolabili nella parte anteriore e hanno un fondo più o meno alto a seconda delle versioni. Sempre per quanto concerne la suola, essa si può presentare come semplicemente parallela alla calzatura oppure seguire una leggera curvatura per ammortizzare maggiormente la camminata sull'asfalto così come sulla sabbia.

Oltre alla gomma classica si può impiegare anche l'etilene vinil acetato, meglio conosciuto con l'acronimo di EVA, un tipo di plastica termica che risulta davvero soffice. I colori da prediligere sono principalmente quelli fluo per un design più spensierato, con inserti e riporti persino sulla suola nelle varietà del verde, dell'arancio e del giallo.

Tra le versioni di cinturini moderne, sono di tendenza anche quelle in stoffa elastica, che s'incrociano in modi diversi sulla parte superiore del piede a tenerlo fermo, regolandone la lunghezza con una semplice e pratica chiusura in velcro. Non passano di moda neanche i modelli infradito, seppure spesso corredati da borchie sui cinturini a renderli ancora più contemporanei.

Nonostante siano più facilmente riportabili a un outfit casual, anche i sandali possono avere un loro stile pressoché elegante, ad esempio se realizzati in pelle. Di solito, questa viene resa estremamente lucida e liscia oppure consta in lavorazioni differenti, come ad esempio nel caso del vitello scamosciato, per uno stile quasi retrò. Gli intrecci dei cinturini possono risultare più elaborati e impreziositi da ricami o rifiniture, mentre sono meno impiegate le regolazioni anteriori in favore di quelle, più discrete, laterali e poste a livello della caviglia. In questi casi le borchie vengono sostituite da semplici elementi in metallo argentato a contrasto o in tono con il colore principale del sandalo.

Fondo e suola riprendono il medesimo materiale, sia esso naturale o ecologico, oppure presentano rifiniture in gomma per donare un tocco moderno. I sandali più sobri avranno un'altezza più discreta, persino con un tacco accennato a sostituire la zeppa dei modelli più estrosi.

Come abbinare i sandali all'outfit

Qualunque sia la tendenza del 2021 che s'intende seguire, il sandalo da uomo si abbina soprattutto a un outfit estivo, con pantaloni corti o al ginocchio e t-shirt a mezza manica. Ciò non significa che, specie le versioni in pelle liscia o scamosciata, possano ben adeguarsi anche a un paio di pantaloni lunghi per una serata più elegante: in ogni caso occorre prestare attenzione alla visione d'insieme, tenendo bene d'occhio i colori o i contrasti cromatici perché siano in armonia tra loro.

In un look da spiaggia si può anche osare con mix variegati, anche se utilizzare più di due varianti cromatiche è sempre sconsigliabile, mentre occorre restare sui toni del marrone, del bianco o anche del nero per occasioni serali o più sobrie.