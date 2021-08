Rubriche : lettere alla gazzetta



"Allagamenti a San Martino in Freddana, perché sistemare le emergenze invece di prevenirle?"

mercoledì, 4 agosto 2021, 16:17

di leonardo andreozzi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di un cittadino di San Martino in Freddana, nel comune di Pescaglia, stufo di scrivere ad enti ed amministratori per i frequenti allagamenti senza vedere interventi concreti:



"Sono una persona che non si arrende, che cerca di far valere i propri diritti di cittadino e che cerca di combattere le ingiustizie, ma questa volta ho trovato un muro all'apparenza invalicabile.

La situazione è questa: vivo a San Martino in Freddana, a ridosso della strada provinciale, in una frazione dove la cattiva regimazione e la mancata manutenzione delle acque piovane sono la causa di frequenti allagamenti.

Da bravo cittadino ho fatto tutto quello che era nelle mie possibilità: ho chiesto al mio Comune degli interventi riparatori, ho chiesto ed ottenuto dal gruppo consiliare di minoranza "Prima Pescaglia" di portare in discussione la questione in Consiglio Comunale, ho portato in municipio una petizione controfirmata da molti cittadini, ho addirittura scritto al Presidente della Provincia e per conoscenza a quello dell'Unione dei Comuni della Mediavalle del Serchio, senza quasi nulla ottenere.

Ora sono a chiedermi dove stia la politica che sbandiera l'uguaglianza e rimane soltanto l'amara verità, quella di chi governa il mio territorio che si fa bello e generoso quando ha bisogno di voti e poi sparisce quando deve ascoltare e fare qualcosa di concreto.

Consapevole di aver segnalato una situazione di potenziale pericolo a tutte le figure che governano gli enti interessati, sono a chiedermi come mai è preferibile sistemare le emergenze invece di prevenirle e cosa succederà al prossimo allagamento delle abitazioni della mia frazione, ai posteri l'ardua sentenza".