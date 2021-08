Rubriche



Come funziona una ricerca di mercato basata sulla segmentazione della domanda e quali sono i vantaggi

martedì, 24 agosto 2021, 04:06

Alla base del successo di molte aziende ci sono strategie di marketing ottimizzate, costruite a partire da informazioni certe grazie alle quali sono decidono velocemente e in modo consapevole. Un elemento importante in questi processi decisionali riguarda la segmentazione della domanda, un aspetto che consente di migliorare le decisioni aziendali grazie al supporto di analisi di mercato personalizzate in base ai propri obiettivi.

Oggi il mercato è sempre più digitalizzato e competitivo, caratteristiche che rendono necessario un approccio basato sui big data online, per conoscere le esigenze dei clienti in target e comprenderne ogni specificità ed esigenza. Nelle indagini di mercato online moderne un passaggio cruciale è rappresentato dalla segmentazione della domanda, un processo complesso ma fondamentale per un’azienda di successo.





Che cos’è la segmentazione della domanda di mercato

Le ricerche di mercato più avanzate e accurate realizzate da istituti di marketing intelligence come CMI, azienda di riferimento in Italia e non solo nel campo della data analysis per il business, prevedono una serie di processi tra cui la segmentazione di mercato. Come spiegato nel blog di Central Marketing Intelligence, si tratta della suddivisione in segmenti del mercato di riferimento, per studiare le caratteristiche di ogni singolo gruppo in modo accurato e consapevole.

In base a una serie di caratteristiche è possibile ottenere dei gruppi di consumatori, accomunati da aspetti psicografici come i comportamenti e le scelte d’acquisto, le esigenze legate all’età anagrafica, alla area geografica, all'istruzione o agli interessi, oppure al reddito. L’intervento di segmentazione avviene cominciando dall’analisi del mercato di riferimento, all’interno del quale identificare vari segmenti di consumatori che possono essere raggruppati insieme secondo criteri sempre più precisi.

Questi parametri possono essere di tipo demografico, economico, comportamentale, sociale, geografico o psicografico, soltanto per citare alcune variabili che si possono adottare. Tali criteri descrittivi consentono di suddividere i consumatori tenendo conto delle suddette caratteristiche, ottenendo un identikit degli utenti e segmentandoli considerando quelli che presentano un’identità socioculturale analoga, un lavoro fondamentale per trovare nuovi clienti ma che richiede competenze professionali adeguate ed esperienze in questo campo.

Oltre al criterio descrittivo le moderne ricerche di mercato analizzano un altro aspetto essenziale in queste circostanze, ovvero la centralità del prodotto. L’approccio è completamente diverso, in quanto invece di mettere al centro della segmentazione le persone e loro identità ci si concentra direttamente sui prodotti. In particolare, si tende a raggruppare la domanda di mercato in base all’interazione dei clienti con i prodotti, ad esempio valutando come vengono utilizzati, le recensioni, le discussioni sui forum, le condivisioni sui social, oppure studiando i volumi di vendita e i tassi di conversione tra i vari e-commerce.





Perché è importante la segmentazione della domanda per le aziende?

Le analisi di mercato che tengono conto della segmentazione della domanda di mercato assicurano vantaggi importanti in termini di competitività, ottimizzazione delle strategie di marketing e maggiore consapevolezza nelle decisioni di business. Un’indagine accurata, realizzata attraverso l’ascolto del web e l’analisi dei big data online, permette di ottenere informazioni azionabili che possono essere usate immediatamente per sviluppare il business indipendentemente dal settore o dalla dimensione dell'azienda.

Nel dettaglio, è possibile sfruttare le indicazioni ricevute per costruire una strategia di marketing focalizzata, incentrata su un segmento specifico di mercato poiché è in grado potenzialmente di offrire i risultati migliori. Un altro tipo di intervento è il marketing concentrato, una soluzione apprezzata soprattutto dalle piccole e medie imprese, un approccio che a differenza del marketing focalizzato prevede di concentrare le risorse nel segmento di mercato più profittevole ma con la possibilità di usufruire di vantaggi anche in altri gruppi.

Una strategia adatta al contesto odierno è anche il marketing differenziato, un’opzione in linea con le esigenze di personalizzazione del mondo digitale. In questo caso si utilizzano le ricerche di mercato azionabili, realizzate attraverso la segmentazione della domanda, per definire strategie e obiettivi differenti per ogni gruppo target. Come è evidente questo processo, integrato con le indagini di mercato e le analisi delle concorrenza effettuate con i big data online, consente di ottimizzare le attività di business e marketing, ottenendo benefici considerevoli per far crescere l’azienda.