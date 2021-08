Rubriche



Extra liquidità, come investire per non perdere i risparmi

lunedì, 16 agosto 2021, 11:40

Il Covid-19 non è stato solo una sciagura dal punto di vista sanitario. Con tutto il mondo fermo, costretto in lockdown più o meno serrati che hanno fatto chiudere diverse attività, anche l'economia ne ha risentito.

Proprio per questo il 2020 è stato un anno da record per i risparmi. In un clima di totale incertezza gli italiani hanno pensato a risparmiare il più possibile, ritrovandosi spesso con una liquidità extra sul conto corrente.

Ecco qualche numero per capire la portata del fenomeno. Nel 2020 gli italiani hanno accumulato il 33% di ricchezza finanziaria lorda in più rispetto al mese di dicembre del 2019.

Il più grande boom degli ultimi 20 anni, così come decretato dalla Banca di Italia che parla di depositi pari a 85 miliardi di euro. Cinque volte di più rispetto alla media degli ultimi anni.

Molti italiani, tuttavia, hanno deciso di lasciare i propri risparmi sui conti corrente. Una scelta oculata? Possiamo dire di no.

Sebbene la volontà di accumulare risparmi sia dettata soprattutto dalla paura di nuove chiusure, di nuove restrizioni e di relative difficoltà economiche, i conti correnti non solo la soluzione migliore.

Il perché è semplice da spiegare. Questi conti erodono i risparmi poiché hanno un costo che, man mano, viene scalato dalla somma totale. Inoltre c'è da ricordare anche che i conti corrente non prevedono dei rendimenti e, soprattutto, risentono dell'eventuale aumento dell'inflazione che porta con sé il calo del potere d'acquisto della somma accumulata.

Alla luce di quanto detto, però, è importante cercare delle soluzioni alternative. La prima è il conto deposito.

Sebbene possa sembrare lo stesso strumento, le differenze sono sostanziali. Il conto deposito, infatti, prevede un rendimento fisso annuo che la banca banca al risparmiatore. Non solo. Se si sceglie un conto deposito vincolato si avrà la possibilità di aumentare questo rendimento.

Il segreto è scegliere il miglior conto deposito dopo aver analizzato tutti i prodotti disponibili con le recensioni di Affari Miei, portale che da anni si occupa di tutto ciò che concerne il mondo della finanza. Sarà possibile anche comparare i migliori conti deposito, scoprendo i vantaggi e gli svantaggi dei prodotti di proprio interesse. In questo modo la scelta verrà facilitata.

Altro suggerimento valido potrebbe essere quello di investire in buoni fruttiferi. Del resto, quando si investe il segreto è sempre lo stesso: diversificare. Quello che conta è farlo in maniera ragionata, evitando che la somma messa faticosamente da parte venga erosa da costi nascosti.