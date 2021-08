Rubriche



Il trasloco dell’ufficio, come prepararsi: consigli facili e veloci

mercoledì, 4 agosto 2021, 16:02

Traslocare non è mai un’esperienza piacevole, qualunque sia la casa o la stanza da sgombrare in quanto si tratta sempre di un evento stressante da qualsiasi angolazione lo vediamo.

Lo è a maggior ragione si si tratta del trasloco di un ufficio in quanto si aggiungono tutti gli aggravi relativi ad un locale cosiddetto ad uso commerciale: a differenza di un’abitazione privata questo tipo di operazione richiede una dose maggiore di responsabilità e accorgimenti da fare per non generare confusione fra i diversi materiali presenti, in primis con i documenti e gli archivi condivisi.

Visto che negli ultimi mesi grazie al rallentamento dei contagi da Covid-19 è ripartita anche una ripresa delle attività aziendali, forse qualche consiglio dettagliato su come procedere potrebbe essere d’aiuto a molte persone che si trovano, o si troveranno, in questa sfortunata e faticosa situazione.

Per questo è fondamentale sapere da dove iniziare e seguire una guida abbastanza precisa sul lavoro da compiere. In questi casi affidarsi a ditte di traslochi competenti è fondamentale per garantire riuscita ottimale del processo ma ovviamente buona parte delle operazioni di sgombero competono ai dipendenti.

Il consiglio è sfruttare i periodi meno intensi di lavoro in azienda, magari poco prima delle ferie di agosto oppure anche i fine settimana per non perdere giorni importanti che potrebbero far restare indietro con la tabella di marcia.

Il primo passo è partire diversi mesi prima e creare un inventario degli oggetti e strumenti che si utilizzano nel quotidiano, senza dimenticare le cartelle e i documenti. Altra buona norma, per alleggerire il carico di cose da spostare prima del trasferimento nella nuova sede, è quella di liberarsi di tutto ciò che non serve più, come documenti e scartoffie dismesse e ammassate nei cassetti a prendere polvere.

Si deve procedere poi a inscatolare e imbustare tutti gli oggetti di piccole dimensioni. Per i più delicati e fragili come lampade oppure device e componenti dei computer la cosa migliore è usare i pluriball per garantirne una maggiore protezione. Per chi cerca la migliore offerta sul mercato la soluzione è quella di affidarsi a leader come Rajapack.it che dispone di prodotti realizzati in polietilene a bassa densità e caratterizzati da bolle di differenti dimensioni. I pluriball permettono una protezione adeguata sia in fase di spedizione che di stoccaggio della merce e la possibilità dei diversi formati a rotolo, sacchetti e carta da imballaggio è adatta ad ogni tipo di oggetto ed esigenza.

Inoltre scrivere sempre su più lati dello scatolone cosa contiene e magari usare delle etichette di colore diverso per ogni genere di elementi contenuti come la cancelleria, i documenti personali, i libri oppure elettronica. Importante anche allegare un elenco del contenuto per evitare di dover svuotare ogni pacco alla ricerca di un determinato oggetto.