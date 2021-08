La Fortezza delle Verrucole e la marchesa di Fosdinovo

Altri articoli in Rubriche

martedì, 27 luglio 2021, 15:47

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Dino Dini, che vive a Pieve Fosciana, il quale segnala un disservizio che vede coinvolto l’Ufficio Ausili e Protesi presso l’Ospedale Santa Croce in Castelnuovo di Garfagnana e, indirettamente, l’azienda USL Nord Ovest Toscana

lunedì, 26 luglio 2021, 19:27

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di una donna di Castelnuovo di Garfagnana, volontaria alla Misericordia, risultata positiva al covid-19 a novembre, vaccinata (prima dose) a marzo ma, ad oggi, senza ancora il cosiddetto 'green pass', pur avendone diritto

sabato, 24 luglio 2021, 17:34

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di Stefano Pioli, titolare del bar dal Nando di piazza della Repubblica a Castelnuovo, che riporta una sua testimonianza diretta di quanto avvenuto stamattina davanti al suo locale

mercoledì, 21 luglio 2021, 00:01

martedì, 20 luglio 2021, 18:58

martedì, 20 luglio 2021, 18:55

Il popolo italiano da sempre si è contraddistinto per la sua resilienza, per la forza di reagire, combattere e rialzarsi anche nei momenti più difficili. L’abbiamo dimostrato in tantissime occasioni, solo in ultimo durante gli Europei di Calcio 2020, lasciando parlare gli altri e conquistando la vittoria sul campo