Rubriche : lettere alla gazzetta



"Monumento ai partigiani in stato di abbandono"

domenica, 22 agosto 2021, 12:51

di marialaura cantini

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di una cittadina lucchese, Marialaura Cantini, recatasi alla cerimonia in ricordo della strage di Sant'Anna di Stazzema e poi in Garfagnana:



"Buongiorno, mi chiamo Marialaura Cantini e vi scrivo per segnalarvi questo fatto. Il 12 agosto mi sono recata alla cerimonia di ricordo della strage di Sant'Anna di Stazzema e poi, nel pomeriggio, siamo andati in Garfagnana, facendo una sosta anche a Careggine.



Vicino al bar del paese, c'è il palazzo comunale e avvicinandomi ho notato in un angolo nascosto della piazzetta, un monumento dedicato ai partigiani del posto che diedero vita alla Resistenza contro i fascisti. Mi è dispiaciuto vedere che quel doveroso omaggio alla memoria di quei giovani ragazzi caduti nella lotta di Liberazione, versi in uno stato di degrado: la pietra è ricoperta da schizzi di cemento, è molto scura (segno che non è pulita da tempo), e tutto il monumento è nascosto e in parte ricoperto da una inutile cespuglio molto folto, che ne impedisce la vista dalla strada.



Credo che certi monumenti abbiano un grande valore simbolico, perché servono a mantenere viva la memoria. Per questo dovrebbero essere mantenuti in buono stato e, soprattutto, messi non in un angolo ma in un punto ben visibile, in modo che tutti possano leggere e venire a conoscenza dei fatti che testimoniano.



Spero che quel monumento venga ripulito e valorizzato. Non costa niente farlo e il vantaggio che ne trarrebbero tutti è inestimabile.



Distinti saluti"