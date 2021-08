Rubriche



Spaccare e movimentare tronchi grazie allo spaccalegna a vite

sabato, 21 agosto 2021, 00:02

Quando si eseguono dei lavori all'interno di un cantiere o di un giardino oppure quando si effettuano opere di pulizia delle strade o altri tipi di lavori può capitare di dover movimentare dei grossi blocchi di legna.

In situazioni del genere è necessario poter contare sulla giusta strumentazione: la combinazione migliore è rappresentata dal miniescavatore e dallo spaccalegna a vite.

Il miniescavatore è uno strumento estremamente versatile, perché al suo potente braccio possono essere facilmente agganciati diversi strumenti che permettono di portare a termine uno svariato numero di operazioni. Ad esempio, quando si devono spaccare e spostare dei grossi tronchi si può utilizzare lo spaccalegna a vite.





Spaccare e spostare i tronchi con il miniescavatore

Le ditte ed i professionisti che operano nel campo edile ed in quello del movimento terra sanno benissimo quanto è importante avere a disposizione un miniescavatore di qualità. A seconda del lavoro che si deve eseguire, questi macchinari possono essere dotati di accessori specifici.

Al braccio dell'escavatore possono essere infatti collegati strumenti per la pulizia, per lo scavo, per la demolizione e per il sollevamento dei materiali, che possono essere acquistati anche online su e-commerce specializzati come quello di Giffi Market, che propone un’ampia selezione di attrezzatura professionale di qualità. Ad esempio, lo spaccalegna a vite Giffi Market è l'accessorio perfetto quando si ha la necessità di rompere e movimentare tronchi e grossi blocchi di legna.





Come funziona lo spaccalegna a vite

Lo spaccalegna è costituito da un motore orbitale e da una lunga vite a punta conica. La vite, penetrando nel legno, consente di spaccare molto facilmente tronchi anche di grosso diametro. Dopo aver effettuato lo spacco, per spostare i vari pezzi di legna è sufficiente agganciarli con la vite avvitandola per qualche giro, sollevarli e movimentarli verso il luogo di accatastamento.

Per un corretto utilizzo di questi strumenti bisogna portare il miniescavatore su una superficie adeguatamente pianeggiante. Prima di iniziare il lavoro bisogna assicurarsi che non ci siano altre persone nei paraggi, dopo di che si può fermare il tronco a terra, in modo da poter usare lo spaccalegna in piena sicurezza.





L'attrezzatura necessaria per portare a termine il lavoro

Per portare a termine con successo il lavoro è necessario avere a disposizione strumenti adatti e di elevata qualità. Il diametro della vite dello spaccalegna per miniescavatori deve essere scelto in relazione al carico di lavoro che si deve eseguire. Sul sito di Giffi Market sono disponibili viti con diametro da 140 o da 170 millimetri.

Ovviamente è importante assicurarsi anche che l'accessorio sia compatibile con l'attrezzatura che si ha a disposizione. Chi ha bisogno sia della vite che della testata può rivolgersi a Giffi Market per trovare la soluzione ideale per ogni modello di miniescavatore, ma anche per trovare le viti tritaceppi da 170 o da 200 millimetri.





Dove trovare i migliori strumenti online

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una crescita esponenziale del settore dell'e-commerce. I motivi di questo grande successo sono tanti, a cominciare dalla comodità di poter fare gli ordini direttamente da casa e a qualsiasi ora per arrivare all'ampiezza della varietà di scelta ed alla possibilità di trovare prezzi più convenienti.

Di recente lo shopping online si è allargato anche in settori specifici, come quello dei macchinari e dei loro accessori. Il sito di Giffi Market si è affermato come punto di riferimento per professionisti ed hobbisti, visti la varietà e la qualità del suo catalogo online, composto dai migliori strumenti per li sollevamento ed il movimento terra e dalla migliore attrezzatura professionale.