Rubriche



William Hill è il nuovo sponsor della neo nata Racing League

mercoledì, 11 agosto 2021, 13:19

Lo scorso 29 di luglio è stato un giorno da ricordare per l’ippica, uno sport storico che negli ultimi anni ha visto ridursi le attenzioni del grande pubblico e dei media, sempre più centrati sui più popolari calcio, basket e ciclismo. In questa data ha avuto inizio la Racing League, la prima competizione di corse di cavalli a squadre realizzata nel Regno Unito. L’organizzazione di un evento di tale portata non sarebbe stata possibile senza il supporto di William Hill.

Com’è strutturata la Racing League

I luoghi ed i tempi dell’evento. Si è deciso di svolgere la prima edizione della Racing League in alcuni dei circuiti ippici più importanti del Regno Unito durante un periodo di sei settimane. Le squadre iscritte si affronteranno a cadenza settimanale a una distanza regolare di sette giorni l’una dall’altra. Il Gosforth Park di Newcastle ha aperto i giochi e, simbolicamente, li chiuderà il 2 settembre. Il resto del calendario vede invece protagoniste Doncaster il 5 agosto e Lingfield Park il 12 e il 26 dello stesso mese – con una sosta intermedia a Royal Windsor il 19.

Le squadre in gara. Durante questo breve periodo, 12 team sono pronti a tutto per portarsi a casa il titolo di campione dell’evento. Ognuno di questi è composto da un numero variabile di allenatori – da un minimo di due a un massimo di quattro. Non mancano poi i manager, responsabili di selezionare quale dei trenta cavalli in squadra sia il più in forma per affrontare ogni singola corsa. Ogni team si è poi presentato alla Racing League con tre fantini, ai quali non è permesso competere in più di una squadra durante il corso dell’evento. Tra i più conosciuti, ci sono Hollie Doyle di talkSport, Frankie Dettori di Newmarket Red, Oisin Murphy di ThroughBid e l’oristanese Marco Ghiani a rappresentare Racehorse Lotto.

Le caratteristiche delle corse. Il formato della competizione prevede che si disputi un totale di 36 corse in modalità handicap. Le squadre in gara possono iscrivere a ognuna di queste cavalli che abbiano almeno tre anni e ai quali sia stato attribuito un punteggio handicap compreso tra 0 e 90. Le sei corse che costituiscono ogni evento che si tiene a cadenza settimanale vengono disputate sulle distanze di 5, 6, 7, 8, 10 e 12 furlong. Quest’antica unità di misura del Sistema Imperiale Britannico corrisponde rispettivamente a 1.000, 1.200, 1.400, 1.600, 2.000 e 2.400 metri di lunghezza.

I premi in palio. Ogni gara prevede l’attribuzione ai fantini di un punteggio direttamente proporzionale alla loro classificazione nell’evento in questione. Alla fine delle 36 gare previste, sarà il totale di tali punteggi a stabilire il team vincitore, che si aggiudicherà un premio bonus di 200 mila sterline – equivalenti a circa 235 mila euro. A questa somma si deve aggiungere un ulteriore premio di 1.8 milioni di sterline – pari a 2 milioni e 120 mila euro. Championship Horseracing – in veste di organizzatore dell’evento – ha dichiarato che verranno assegnate 50 mila sterline – pari a 57 mila euro – al primo classificato di ogni gara.

Gli sponsor. In quanto sponsor ufficiale della Racing League, William Hill gode di ogni diritto di denominazione – o naming right – e di marchio relazionato alla competizione. Questi includono per esempio quelli collegati ai quattro circuiti in cui si disputa l’evento. A queste entrate, si devono aggiungere quelle provenienti dagli altri sponsor che hanno deciso di supportare le squadre in gara. Questi includono realtà di primo piano a livello internazionale come Swish, GOAT Agency, talkSport, ODDSbible ed eToro.

Le aspettative di sponsor e organizzatori. Una settimana prima dell’inizio, le dichiarazioni rilasciate dal direttore generale marketing della Racing League la dicevano lunga sulle aspettative degli organizzatori dell’evento. Esaltando il ruolo di William Hill a livello mondiale nel settore degli sport, Oli Harris – questo è il suo nome – ha assicurato che, con un partner del genere, il successo dell’iniziativa sarebbe stato garantito. Si è presentato con lo stesso spirito anche Liam McKee – responsabile della sponsorizzazione e dei media dell’operatore britannico. Secondo lui, prendere parte a un progetto così ambizioso e innovativo è un vero onore, soprattutto considerando che le corse di cavalli sono da sempre nel DNA di William Hill.

La Racing League ha già un occhio puntato al futuro

La prima edizione della Racing League è nel vivo. La prima competizione ippica a squadre nel Regno Unito è nata con l’ambizione di avvicinare sempre più spettatori al mondo delle corse dei cavalli, troppo spesso lasciato in disparte soprattutto dalle nuove generazioni, che preferiscono sport come tennis e pallavolo. William Hill, in quanto sponsor ufficiale dell’evento, non ha badato a spese per l’occasione e ha organizzato la competizione nei minimi dettagli. Tra circuiti ippici iconici, premi allettanti e squadre fortissime portatrici di nomi curiosi, la Racing League non può che centrare l’obiettivo. Che si tratti, quindi, della prima di una lunga serie?