Rubriche



Abbigliamento e accessori: trend di vendite positivo sul web per calze e collant

martedì, 14 settembre 2021, 06:39

Non ci si pensa spesso ma le calze e i collant sono un accessorio che si veste tutti i giorni, sia in estate che in inverno, scegliere quelli di qualità, quindi, è fondamentale per il benessere dei piedi e per vivere le giornate all'insegna del comfort. Negli ultimi anni, la moda ha imposto che non fossero più qualcosa da nascondere sotto gli indumenti, ma un accessorio da sfoggiare in base all'umore e all'outfit, indispensabili sia nell'armadio di un uomo che di una donna. Per questo sono nati modelli molto vari, colorati e decorati, e c'è solo l'imbarazzo della scelta per portarsi a casa quello più originale.

Dove trovare le migliori calze e collant

Selezionare negozi online per fare i propri acquisti ha sicuramente moltissimi vantaggi. Il primo, essenzialmente, è quello di poter fare shopping dove e quando si vuole, quindi pure dopocena, all'ora di pranzo, sul divano durante la pubblicità in TV o prima di andare a dormire. Mettere i prodotti nel carrello permette di accantonare tutti i propri preferiti per poi fare l'ordine quando ci si sente pronti; in seguito, gli oggetti verranno recapitati in pochi giorni all'indirizzo fornito in fase di check out.

Ad esempio, sul sito di Calzitaly, realtà d’eccellenza del made in Italy, è possibile trovare un’ampia selezione di filati di alta qualità. Qui, inoltre, c'è una vasta scelta e una grande disponibilità di taglie e modelli, sia per uomo che per donna. La presenza di sconti e promozioni tutto l'anno, un'assistenza telefonica dedicata e la possibilità di fare il reso, qualora qualche prodotto non sia conforme alle proprie aspettative, è sicuramente un ulteriore vantaggio.

Come mettere calze e collant sempre al centro del proprio outfit

Nascondere i calzini o i collant è un vero peccato in quanto, attualmente, hanno fantasie e trame uniche, che danno la possibilità di esaltare un abbinamento. Si possono scegliere decorazioni differenti, a seconda dell'occasione e del proprio stato d'animo, infatti in commercio si trovano modelli:

Basic a tinta unita e senza fronzoli, si parla di colori non particolarmente inusuali come nero, grigio, blu, marrone o anche nude.

Molto decorati, con disegni realizzati con tinte contrastanti o tocchi in rilievo, come fiocchi, diamantini, pon-pon, ecc.

Con qualche piccolo particolare che rende l'accessorio unico ma non estremamente eccentrico.

L'uomo indossa esclusivamente calze di differente altezza, ci sono quelle che arrivano fino al ginocchio, quelle che si fermano alla caviglia e tutte le lunghezze intermedie. Fare una seleziona accurata è importantissimo quando sbucano sotto un pantalone e quindi sono sottoposte allo sguardo altrui. Si può preferire il modello tinta unita, oppure quello con piccolissimi decori, come pois o righe che non passano mai di moda. Qualora si voglia osare si possono selezionare colori inusuali in contrasto con il proprio outfit.

La donna ha una scelta vasta in quanto, oltre alle calze, può vestire anche i collant più o meno pesanti, parametro che viene indicato dai denari: valori maggiormente alti indicano una coprenza e una pesantezza spinta, quelli bassi corrispondono a modelli che spesso servono per uniformare l'incarnato come un fondotinta, a patto che vengano acquistati proprio del colore di pelle.

Si può giocare anche con delle sovrapposizioni calze su collant, che sono maggiormente efficaci quando si veste una gonna corta, oppure puntare esclusivamente su modelli decorati con disegni o particolari preziosi. In questo caso una buona idea è quella di abbinare questo accessorio all'outfit, anche qualora si indossino pantaloni lunghi perché non si sa mai che un colpo di vento o un piegamento possa scoprire parte della gamba e mostrare cosa si veste sotto. Le calze possono essere sfoggiate pure con dei sandali o scarpe aperte per rendere un abbinamento unico e puntare tutta l'attenzione sui piedi.