La Divina Commedia prende vita sulla via Francigena

domenica, 19 settembre 2021, 17:02

Si è concluso in questi giorni il simposio tenutosi per la via Francigena ed ispirato alla Divina Commedia. Il progetto ha visto la partecipazione di ragazzi e ragazze dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, i quali hanno realizzato sei statue che andranno ad arricchire la strada dell’arte della via Francigena. Per la loro realizzazione, gli studenti si sono ispirati a Dante Alighieri ed al suo Poema, e grazie a lui, hanno ripercorso la strada del pellegrinaggio percorsa dal Sommo Poeta, dando vita a pensieri e riflessioni di viaggio che hanno permesso la realizzazione di sculture scolpite nel marmo di Carrara.

Queste sei opere d’arte si uniranno alle sei precedenti realizzate dal simposio del 2019, e lo stesso avverrà per i prossimi anni a venire, con lo scopo di realizzare sulla via Francigena, anche una via dell’arte, rendendo questo cammino ancora più particolare e suggestivo.

Ma perché si è scelto di rappresentare proprio Dante? Il Sommo Peota rappresenta il cammino dell’umanità dalla condizione oscura e buia, a quella di luce e realizzazione della pace e beatitudine eterna, attraverso un cammino che dall’inferno lo condurrà al paradiso.

Il viaggio di Dante, riportato nella Divina Commedia, avvenne nel 1300 e si pensa ebbe una durata di ben sette giorni. Esistono diverse interpretazioni sulla data di inizio precisa del suo viaggio, ma si sa con certezza che si svolse in primavera e secondo Natalino Sapegno, che Treccani descrive come uno tra i maggiori studiosi della letteratura del Trecento, il suo viaggio ebbe inizio l’8 aprile.

Durante il suo pellegrinaggio nel mondo ultraterreno, Dante si imbatté in numerosi personaggi di spicco dell’epoca, molti dei quali vennero collocati da lui proprio nell’Inferno. Qui Dante prevedeva una pena precisa per ogni tipo di peccato, dove vigeva la legge del contrappasso, secondo cui i rei dovevano scontare una punizione consistente nel contrario della loro colpa o analoga a essa. Un dettaglio interessante riguarda il girone dedicato ai giocatori d’azzardo. Essi furono collocati nel VII girone del VII cerchio, ma è solo nel VI canto del Purgatorio che Dante da riferimento alla zara, un gioco d’azzardo assai popolare nel Medioevo, nel quale venivano utilizzati tre dadi a sei facce. È proprio da questo gioco, dall’arabo zahr (dado) che deriverebbe il nome “azzardo”, poiché il vincitore del gioco era colui che aveva l’azzardo di prevedere il risultato del proprio lancio.

