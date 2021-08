Rubriche



emorial Marchini, la sfida tra Castelnuovo di Garfagnana e Seravezza è vinta dagli ospiti

giovedì, 2 settembre 2021, 01:04

In questi giorni in cui le persone si godono gli ultimi tuffi in mare e il giocare a Burraco, riprende il calcio giocato. La Serie A è ripartita da due settimana e con essa tutte le altre competizioni italiani. Certamente, però, non mancano le amichevoli in partite commemorative. Come quella che si è giocata allo stadio Alessio Nardini in Castelnuovo di Garfagnana, tra il Castelnuovo e l’ASD Seravezza Pozzi Calcio.

La squadra del Presidente Lorenzo Vannuccci ha giocato una partita amichevole contro il Castelnuovo per ricordare il “Presidentissimo Mauro Marchini”, persona sempre presente nei ricordi di tutti i tifosi Giallo Blu. Veramente un bel clima si è respirato all’interno dello stadio e ha visto anche la partecipazione di tanto pubblico, presente in tribuna nell’assoluto rispetto di quelli che sono i dettami dei protocolli vigenti che regolano l’accesso agli stadi.

Presenti alla manifestazione, anche il figlio di Mauro, David Marchini, protagonista della premiazione con il figlio. Qui hanno premiato il Presidente Lorenzo Vannucci e il capitano Giallo Blu Francesco Inglese alias “Ciccio”.

Il racconto della partita

Una partita importante, non solo per il significato che porta con sé il match, anche per la preparazione dei padroni di casa. Il primo test stagionale dopo poco più di una settimana di preparazione per i giovani garfagnini che hanno una rosa con età media di 22.3 anni. Una sfida contro un avversario importanto e ostico, quotato e di categoria superiore che, il 12 settembre, giocherà la prima giornata nel campionato di serie D.

La partita inizia e già al 15′ il Seravezza trova il vantaggio: Podestà dalla sinistra effettua un cross, per la verità nemmeno troppo pretenzioso, la retroguardia gialloblu si muove male e Bongiorni tutto solo al centro ringrazia insaccando il pallone alle spalle di Berlingacci. Quattro minuti più tardi azione fotocopia, ma stavolta il numero 13 Bongiorni colpisce la traversa. Dopo un avvio sottotono il Castelnuovo si riprende e inizia a tenere meglio il campo: al 29′ Marganti recupera palla a centrocampo e scarica a sinistra su Lucchesini che si accentra e impegna Lagomarsini in una respinta che Piacentini ribatte alto. Al 41′ Castelnuovo ancora pericoloso, sugli sviluppi di un calcio d’angolo la palla schizza fuori area e Piacentini la impatta di prima mandando a lato di poco.

Dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato nella ripresa, complice le girandole di cambi, la partita cala d’intensità e i versiliesi trovano altri due gol con Benedetti: prima trasformando un calcio di rigore procuratosi da Bedini, poi mettendo la palla in rete con un colpo di testa su assist ancora di Podestà. Nelle fila dei gialloblu da segnalare la buona prestazione, una volta entrati dalla panchina, dei giovanissimi Bucsa (2003) e Magera (2004).

Al di là del risultato, ottima la prestazione del Castelnuovo, che da una settimana ha iniziato la preparazione. La partita commemorativa ha portato con sé tanto entusiasmo nel ricordo del “Presidentissimo” Mauro Marchini. L’appuntamento è per il prossimo anno con questa fantastica iniziativa.