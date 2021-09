Rubriche



Mercati finanziari: investire in criptovalute può essere un'opportunità?

giovedì, 2 settembre 2021, 18:35

Quella di investire nel settore delle criptovalute, è ormai una tendenza consolidata per molti risparmiatori. Diversi broker, infatti, nell'ultimo periodo hanno segnalato un aumento dei trader interessati a questa asset class alternativa, portando alla luce un andamento in costante crescita, che potrebbe essere destinato a consolidarsi con il passare del tempo.

Le ragioni alla base di questo trend sono da ricondursi, principalmente, alle due modalità di investimento offerte dalle criptoasset: quella tramite Exchange, per l'acquisto diretto del token da detenere in un e-wallet, e quella, più speculativa, tramite i Contratti per Differenza, che permette di fare trading online sul prezzo delle principali criptovalute senza richiederne il possesso diretto.

Allo stato attuale, però, fra le due alternative, a rappresentare una vera e propria opportunità, per la maggioranza dei risparmiatori, è soprattutto il trading online mediante CFD, che permette di approfittare non solo dell'elevata volatilità che si registra quotidianamente sui mercati criptovalutari, ma anche dell'ingresso nel settore di nuovi token che potrebbero replicare i recenti fasti del Bitcoin.

Criptovalute: i vantaggi del trading online con i CFD

Una delle risorse più interessanti per chi opta per il trading online sulle criptovalute è la possibilità di effettuare non solo operazioni long, o di acquisto, ma anche operazioni di short selling, in questo caso tramite la vendita allo scoperto. Si tratta di un'opportunità che aiuta a trarre un vantaggio da qualsiasi andamento di mercato, anche in previsione di ribassi: un approccio non possibile nel classico investimento tramite Exchange.

Un altro fattore rilevante, segnalato anche dagli esperti del portale di trading online Investingoal.it, è quello relativo agli strumenti di gestione del rischio. Con i CFD, infatti, il trader può investire sulle principali criptovalute sfruttando tutti i vantaggi dell'inserimento di ordini condizionati come Stop Loss e Take profit, che si attivano automaticamente al verificarsi di determinate condizioni, per ottimizzare la gestione delle perdite e dei profitti.

Ma oggi ad avere un peso molto importante, nella scelta di fare trading online, è anche il fatto che l'attività non sia preclusa a quella fetta di investitori che non dispongano di capitali elevati: con i CFD, infatti, il trader può investire sulle criptovalute tramite leva finanziaria, uno strumento che, amplificando il valore della singola operazione, se sfruttato adeguatamente, permette di entrare a mercato con una size maggiore rispetto al controvalore del proprio deposito.

Investire in criptovalute: l'importanza della formazione e dell'analisi fondamentale

Naturalmente, qualunque sia la tipologia di investimento prescelta, è bene che il risparmiatore si sottoponga costantemente a un accurato percorso di formazione. Tuttavia, se una fase di studio che aiuti ad acquisire tutti gli strumenti per una corretta analisi tecnica è un aspetto molto importante per comprendere quegli strumenti che aiutino a rendere più strutturata l'attività speculativa, un'analisi di tipo fondamentale è il modo migliore per capire il valore intrinseco dei vari token, qualora si preveda di acquistare la criptomoneta in modo diretto.

L'architettura alla base dei token è infatti l'elemento principale da tenere in considerazione prima dell'acquisto, poiché, qualora la tecnologia sia effettivamente funzionale e soprattutto scalabile, può avere un ruolo determinante nella performance futura dell'asset.

Come scegliere l'intermediario giusto

Allo stato attuale, esistono diversi broker che permettono di investire sulle principali criptovalute. Tuttavia, affinché l'investimento possa diventare un'opportunità, è importante selezionare un intermediario che possa garantire un'offerta esaustiva. Tra le società più quotate per questo genere di attività, si distingue soprattutto eToro, il broker che dà accesso a un'esperienza completa, grazie a un'offerta davvero unica sul mercato.

Le ragioni del successo di eToro sono infatti riconducibili a una proposta che annovera, su una sola piattaforma, il trading con i CFD sulle criptovalute, l'investimento tramite acquisto diretto con Exchange e il Copy Portfolios. Quest'ultimo servizio, in particolare, permette all'utente di investire su fondi appartenenti a diversi settori -tra i quali anche quello delle criptovalute- in modo da fruire di una maggiore diversificazione dei capitali, diminuendo, di conseguenza, anche l'esposizione al rischio.