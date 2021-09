Rubriche



Piattaforme di trading: ancora numeri record, scopriamo le migliori del momento

domenica, 26 settembre 2021, 00:16

Dopo un 2020 record per i principali broker del settore, anche il 2021 conferma i risultati positivi da parte delle più importanti piattaforme di trading online. La società Capital.com ha superato nel primo semestre dell’anno i 3 milioni di clienti, con una crescita del numero di investitori iscritti del 240% nel primo trimestre 2021.

Anche eToro prosegue nel suo cammino di espansione, con un incremento dei clienti del 214% nel Q1 e attività in gestione per un valore di 8,4 miliardi di dollari. Bene anche Plus500, con il broker regolamentato con licenza CySEC che ha registrato ricavi per 203 milioni di dollari nel primo trimestre dell’anno, con un aumento del 78% di nuovi clienti acquisiti dalla piattaforma rispetto al trimestre precedente.

Le prestazioni eccellenti di molti operatori in questa prima parte dell’anno rilanciano il trading online in ambito retail, un’attività sempre più gettonata dagli investitori privati che vogliono operare in modo autonomo sui mercati finanziari. Allo stesso tempo è fondamentale scegliere con attenzione l’intermediario giusto, valutando in modo accurato qual è il broker in grado di offrire una proposta adatta alle proprie esigenze d’investimento.

Le migliori piattaforme di trading per gli investitori principianti

Per una persona che vuole cominciare ad investire online è indispensabile scegliere un broker sicuro e affidabile, in possesso delle autorizzazioni previste per operare in Europa e vigilato dalla Consob. Inoltre, l’intermediario deve offrire una piattaforma di trading online user-friendly, ottimizzata anche per i dispositivi mobili, proporre costi competitivi, condizioni trasparenti e strumenti adeguati per la formazione professionale e la gestione del rischio.

Secondo la classifica “migliori piattaforme trading” realizzata dagli esperti del sito TradingOnline.blog, una delle opzioni più adatte per i trader neofiti è eToro, azienda fintech attiva dal 2007 con licenza CySEC. Il broker mette a disposizione una moderna piattaforma multi-asset, dove è possibile fare trading CFD su oltre 2 mila asset diversi tra cui azioni, materie prime, Forex, criptovalute e indici, con servizi specifici per gli investitori principianti come il copy trading e il popolare programma zero commissioni sulla compravendita di azioni e ETF.

Una piattaforma di trading altrettanto valida secondo i professionisti è FP Markets, un broker regolamentato per operare nei paesi UE e in Italia. Il punto di forza di questo intermediario sono le innovative tecnologie di trading, con un’ampia scelta di software desktop e mobile oltre a servizi dedicati per lo smart trading come algoritmi e script. Non manca anche una buona proposta per la formazione in ambito finanziario, in più il broker applica commissioni contenute per consentire ai trader di investire in modo sostenibile.

Chi desidera operare sui mercati con il trading CFD può valutare anche Capital.com, considerato uno dei migliori broker di trading online in Europa in questo momento, una società in forte crescita grazie alla qualità della customer experience. Naturalmente si tratta di un’impresa autorizzata con licenza CySEC, inoltre permette di investire online su numerosi mercati diversi, con una proposta davvero ampia specialmente per il trading di azioni e il Forex, offrendo anche segnali di trading affidabili e ottimi servizi per la formazione.

Come scegliere la piattaforma di trading adatta

Investire con la piattaforma di trading giusta è senza dubbio importante per operare in maniera efficace sui mercati, per questo motivo è necessario valutare questo aspetto con particolare attenzione. Innanzitutto bisogna sempre controllare le credenziali del broker, per rivolgersi appena a società regolamentate in linea con le normative di legge europee e italiane. L’azienda deve anche fornire elevati standard di sicurezza, un efficiente servizio clienti e condizioni chiare e trasparenti.

Dopodiché bisogna considerare le tecnologie proposte dal broker, verificando il tipo di piattaforme desktop e mobile offerte dall’intermediario, i costi operativi, le funzionalità per l’analisi tecnica e gli asset disponibili per fare trading online. Per ottenere un riscontro accurato gli esperti consigliano di provare sempre il servizio con un conto demo, uno strumento che consente di utilizzare la piattaforma di trading con un accesso simulato ai mercati, investendo con soldi virtuali per non rischiare di perdere il proprio capitale.

Attraverso il conto dimostrativo è possibile studiare con calma tutte le funzionalità e le caratteristiche della piattaforma elettronica d’investimento, per essere capaci di prendere una decisione consapevole e stabilire se effettivamente si tratta dell’opzione più adatta alle proprie esigenze. Inoltre il conto demo permette di testare alcune strategie e fare pratica in un ambiente sicuro, per muovere i primi passi senza rischi e cominciare ad investire online con soldi reali soltanto quando si è realmente pronti.