Rubriche



Come illuminare la stanza da letto in maniera intelligente

giovedì, 14 ottobre 2021, 18:02

Se volete rendere la vostra camera da letto più confortevole, ci sono modi per illuminarla in maniera intelligente: non solo il classico lampadario, ma anche le applique o i faretti, le abat-jour o le strisce LED, se preferite qualcosa di più moderno.

La regola da rispettare è che non sia troppo forte, quindi non deve disturbare il riposo di chi dorme accanto a noi né il nostro.

Il lampadario: sì o no?

Non è molto comune vedere un lampadario in camera da letto, ma questa soluzione scenografica è ideale se si dispone di un soffitto abbastanza alto. Dovrete sempre posizionarlo al centro della stanza: potrete spaziare dalle lampade traforate a quelle minimal, a seconda dello stile della vostra camera.

Se, invece, preferite evitare questo elemento, potrete utilizzare anche una lampada da tavolo, dei faretti o delle applique, per finire con le luci LED.

I faretti e le applique

Questo elemento può essere la svolta per la vostra camera da letto, in quanto si tratta di elementi di design che decorano l’ambiente. Possono essere tanto punti luce, che devono essere inseriti in binari appositi, quanto incassati all’interno del controsoffitto.

L’alternativa è l’applique, che può essere collocata sulla parete, e che costituisce un vero e proprio elemento di arredo.

I punti luce

Per quanto concerne i punti luce, questi sono indicati proprio per la camera da letto, visto che non richiede un’illuminazione molto forte. Potrete collocarli in vari punti, all’interno della stanza, in modo da gestirli in base alle vostre necessità.

L’abat-jour

Queste lampade sono ideali per molte stanze, inclusa quella da letto. La luce che emettono è calda, per cui dona alla camera un’atmosfera accogliente e che invita proprio a riposare. Da collocare sul comodino, oggi esistono anche in versione da appendere, anche se il modello classico può difficilmente tramontare.

Tra i più gettonati c’è quello a spirale, ma anche quelli in ceramica o metallo hanno ancora il loro perché.

Le strisce LED

Se desiderate creare un’atmosfera romantica, puntate tutto sulle strisce LED, che potrete far cadere dal soffitto, attaccare al muro o anche alla testata del letto. Un altro impiego molto utile è quello di collocarle nell’armadio, visto che consumano poco e possono essere attivate solo quando aprite le ante.

Le piantane

L’angolo relax va bene anche nella stanza da letto, per cui via libera alle piantane, delle quali ci sono molte varianti, di ogni genere, dallo stile classico, al minimalista, al moderno: vanno bene tanto quelle con un paralume in tessuto quanto in vetro o ceramica.

Un occhio alla mobilia

Un altro elemento importante, del quale potrete occuparvi dopo aver scelto i giusti complementi di illuminazione anche su siti come https://assonnata.com, è la giusta collocazione dei mobili all’interno della stanza.

Molta importanza ha il colore dei complementi d’arredo che andrete a scegliere, visto che si deve abbinare al resto delle tonalità della stanza. Per questo, optate per quelli chiari per aumentare la percezione dello spazio, se non avete a disposizione un balcone o avete finestre piccole, che non consentono alla luce di entrare.

Allo stesso modo, anche il colore delle pareti deve essere in linea con l’idea di far sembrare l’ambiente più grande. Via quindi le tonalità scure e la stessa cosa vale anche per le tende, che non devono essere tali da rendere cupo l’ambiente.

Quali oggetti non avere in casa?

Per rendere ancora più accogliente non solo la vostra camera da letto, ma anche il resto del vostro appartamento, ci sono degli oggetti che non dovrete inserire al suo interno. In primo luogo le piante finte, che mettono più tristezza che allegria all’ambiente.

Via anche tutto ciò che è un ricordo negativo o doloroso, perché l’ambiente deve trasudare positività. Eliminate le stoviglie rotte, che non solo sono pericolose ma anche un bel ricettacolo di batteri.

La stessa cosa vale per i tessili per la casa, che non devono essere scoloriti o strappati, o i regali sgraditi. Anche se non siete superstiziosi, ciò che non ci piace o che ci è stato regalato da qualcuno che non ci vuole bene, può infondere un’aura negativa alla nostra casa, per cui non abbiate remore a eliminare proprio questi oggetti.