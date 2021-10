Rubriche



Luce e gas: la gestione delle utenze domestiche si fa sempre più smart

martedì, 5 ottobre 2021, 00:27

Con l’innovazione tecnologica è possibile semplificare la gestione delle utenze domestiche, una tendenza in crescita grazie all’aumento dell’uso delle app per le forniture di luce e gas.

Le nuove soluzioni proposte dai migliori fornitori del mercato libero consentono di ottimizzare i costi energetici, monitorando in modo accurato i consumi di energia in casa per rendere le forniture più sostenibili dal punto di vista ambientale ed economico.

Si tratta di una scelta eco-friendly, per evitare l’utilizzo della carta e rispettare l’ambiente, con la quale migliorare la carbon footprint e adottare uno stile di vita zero waste. Inoltre, con le app è possibile comunicare con i venditori in modo smart e digitale, realizzando numerose operazioni online per non perdere tempo e facilitare gli interventi sulla fornitura energetica.





Le funzionalità smart delle app per la gestione delle bollette

Alcuni fornitori del mercato libero dell’energia come Pulsee.it, brand 100% digital che fa parte del gruppo Axpo, storico del mercato nonché produttore e venditore di energia elettrica in 30 paesi europei e presente in Italia da oltre 20 anni, propongono app di nuova generazione e servizi smart per ottimizzare la gestione delle utenze domestiche, con tantissime soluzioni innovative. Innanzitutto, con le applicazioni per smartphone e tablet è possibile tenere sempre sotto controllo la fornitura, per verificare le bollette e i consumi energetici in maniera precisa.

Inoltre, attraverso le app si possono inviare i dati sull’autolettura in modo digitale, per comunicare i consumi di luce e gas con una semplice notifica smart. Allo stesso tempo, è possibile personalizzare la fornitura in base alle proprie esigenze, scegliendo quali servizi aggiungere per disegnare una fornitura adatta alle proprie abitudini di consumo. Con le app energetiche si possono anche monitorare i pagamenti delle bollette, così da avere sempre tutto sotto controllo in qualsiasi momento.

Tramite le app per device Android e iOS è anche possibile richiedere interventi speciali, come la modifica della potenza del contatore, il cambio della tariffa della fornitura o la voltura. Alcuni fornitori mettono a disposizione anche servizi aggiuntivi, come la possibilità di dividere le spese per le bollette tra i coinquilini, affinché ogni persona che abita nell’immobile possa ricevere la propria quota in modo automatico.

La gestione delle utenze energetiche attraverso l’app mobile consente di avere sempre sotto controllo la fornitura, per risparmiare sui consumi di luce e gas compiendo scelte responsabili per diminuire le emissioni inquinanti. In questo modo si possono abbinare i vantaggi dei servizi smart con i benefici ambientali delle forniture green, per aumentare la sostenibilità e vivere in modo ecologico dimenticandosi delle lunghe file negli uffici postali.





I vantaggi delle app smart per le utenze domestiche

Al giorno d’oggi sembra del tutto naturale usare un’app per amministrare le utenze domestiche, tuttavia si tratta di una tecnologia piuttosto recente legata al boom delle soluzioni mobile. In passato era necessario ricevere la bolletta cartacea da parte del fornitore, per poi recarsi alle Poste o presso una tabaccheria per effettuare il pagamento in contanti o con la carta, perdendo tempo e sprecando inutilmente una risorsa preziosa come la carta.

Oggi fortunatamente non è più così, infatti è possibile gestire ogni operazione online o tramite app, realizzando tutti i procedimenti in modo 100% digitale. Tramite le nuove funzionalità smart è possibile sottoscrivere una fornitura luce e gas, personalizzarla a seconda delle proprie necessità e attivare il pagamento automatico attraverso domiciliazione bancaria delle bollette, per assicurarsi di saldare le fatture entro la scadenza e contenere i costi.

Un aspetto importante riguarda il migliore monitoraggio dei consumi, in questo modo è possibile notare se esistono degli sprechi energetici, per comprendere se si può gestire in modo più efficiente l’energia in casa riducendo l’importo in bolletta e l’impatto ambientale. Da non sottovalutare è la possibilità di ottenere assistenza da remoto, per risolvere ogni operazione a distanza in modo semplice e rapido.

Oggi queste funzionalità sono supportate da ulteriori tecnologie in ambito energetico, come i nuovi contatori elettronici del gas e dell’energia elettrica, oppure i sistemi smart per la domotica residenziale.

In questo modo è possibile promuovere l’efficienza energetica, usufruire di maggiore sicurezza e realizzare tanti interventi da remoto, per minimizzare gli inconvenienti e vivere in modo più sereno e sostenibile.