Pay Tv: quali novità in arrivo da Sky nei prossimi mesi?

lunedì, 25 ottobre 2021, 07:38

Il mondo delle pay tv continua ad essere in grande fermento, con Sky che sembra aver intrapreso un vero e proprio tentativo di recupero in ambito commerciale.

Il colosso dell'intrattenimento televisivo da un lato deve fronteggiare la sempre crescente offerta di tante altre piattaforme che hanno lanciato i propri prodotti in questi ultimi anni e sono in grande espansione, dall'altro sembra intenzionata poi a proseguire la battaglia per i diritti televisivi della serie A.

Queste dinamiche hanno portato alla perdita di un numero non trascurabile di abbonati ma il colosso diMurdoch ha sempre dimostrato di sapersi rinnovare e adattare alle nuove sfide. Ecco che allora, dopo aver già lanciato delle interessanti serie tv, Sky si prepara a tante novità per i prossimi mesi.

Sicuramente a ricevere un nuovo impulso non sarà soltanto la programmazione degli eventi, dei film, delle serie e dei programmi trasmessi ma anche una vera e propria gamma di servizi dedicati agli abbonati.





Serie A e diritti TV: le prossime mosse di Sky

Prosegue la battaglia per i diritti tv della serie A tra Sky e Dazn, fattore che al momento consente a Sky di trasmettere soltanto tre partite su dieci in occasione di ogni turno di campionato.

Al momento, quindi, la pay tv dispone soltanto dei diritti di trasmissione di tutte le partite della serie BKT: un servizio molto apprezzato dagli sportivi, anche se ovviamente non presenta lo stesso bacino di pubblico della serie A.

Per questo motivo, Sky ha presentato una richiesta all'Antitrust per richiedere che gli venga concessa una sub-licenza associata assieme a Dazn. Si tratta di una richiesta che va ad unirsi all'istruttoria a cui è sottoposta la celebre piattaforma di streaming e che dovrebbe portare una prima sentenza in concomitanza della fine del campionato di calcio in corso.

Sky spera quindi probabilmente di poter disporre di un pacchetto più completo per il prossimo anno e arginare in questo modo le perdite di abbonati. Si tratta di un fenomeno che ha radici che affondano nei primi mesi del lockdown e che il terremoto sui diritti delle partite di Serie A ha in parte amplificato.

A confermare il dato, anche le ricerche effettuate negli ultimi mesi su Google, che, come confermato da Google Trends, hanno subìto un’impennata per quello che riguarda le modalità per disdire l’abbonamento.

Al giorno d’oggi, infatti, è possibile procedere a inoltrare la richiesta telefonicamente, recendosi presso un punto vendita oppure, più comodamente, procedendo direttamente via web. Per avere informazioni dettagliate sulle modalità di disdetta sky online è possibile consultare l’approfondimento messo a disposizione dagli esperti di Letterasenzabusta.com.





Dalle nuove serie tv al progetto Sky Glass

Recentemente Sky ha anche annunciato il lancio di una nuova serie tv molto attesa, messa a punto grazie ad una collaborazione tra Sky e Canal+, dal titolo Django. Si tratta di una rivisitazione del celebre e classico film western, girata in Romania. Nel cast sono stati inclusi Matthias Schoenaerts, Noomi Rapace, Nicholas Pinnock e Lisa Vicari. Da segnalare anche la presenza di Francesca Comencini alla direzione artistica. La serie si comporrà di dieci episodi di un'ora circa ciascuno.

Non meno attesa la nuova serie intitolata Christian, un crime drammatico che è stato presentato al festival di Cannes, sezione "series", in anteprima mondiale. La serie, ambientata a Roma, vede tra i protagonisti il bravissimo Edoardo Pesce e Claudio Santamaria, sotto la direzione di Stefano Lodovichi. Non ci sono solo le serie però nei programmi di Sky, nel palinsesto del 2022 sono stati inseriti altri programmi molto attesi, come ad esempio Pechino Express.

Le novità non riguardano però solo la programmazione. Come pubblicizzato nelle ultime settimane da Sky, è ormai in procinto anche il lancio di una nuova smart Tv, denominata Sky Glass. Si tratta di una scelta che dimostra tutta l'intenzione di Sky di differenziare i propri servizi, nel tentativo di recuperare parte del terreno perso.