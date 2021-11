Rubriche : lettera alla gazzetta



"Antonio Brizzi ci ha lasciato"

lunedì, 15 novembre 2021, 13:13

di conapo

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di saluto del sindacato autonomo dei vigili del fuoco, Conapo, ad Antonio Brizzi, segretario generale, scomparso ieri all'età di 62 anni. Il Conapo della provincia di Lucca si unisce al saluto:



"Ieri pomeriggio, dopo una lunghissima e sofferente degenza si è spento all’età di 62 anni il nostro Antonio Brizzi.



Segretario Generale del CONAPO, il Sindacato Autonomo dei Vigili del Fuoco, Antonio Brizzi è entrato a far parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel 1986, nel 1994 ha fondato il CONAPO che ha guidato ininterrottamente dapprima come comitato e poi dal 1996 come sindacato. Insieme ai suoi collaboratori ha saputo dal nulla portare il CONAPO ai vertici della rappresentatività sia del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, sino a cambiare attraverso le sue memorabili battaglie il corso della storia. E’ riuscito ad infondere ad intere generazioni di vigili del fuoco il suo spirito combattivo sfidando la rassegnazione e dimostrando che è possibile cambiare le cose e raccogliere tra i tanti, lo storico traguardo della equiparazione delle retribuzioni che a causa della sua improvvisa malattia, ha potuto vedere realizzato ma non godere per se stesso. Un esempio vivo per tutti noi, un uomo fuori dal comune che ci ha insegnato tanto nella vita e nel sindacato! Una persona a cui va il nostro commosso ed eterno grazie.



Lascia due figlie, di cui la più piccola di sei anni, la compagna e i parenti tra cui Romeo, Vigile del Fuoco anch’egli. E lascia un CONAPO a cui ha dato tanto senza risparmiarsi, anteponendolo a se stesso e alla propria salute, un CONAPO che si stringe attorno a lui e a tutti i Suoi cari. La salma di Antonio sarà portata all’obitorio di La Spezia domani.



Ciao Antonio, sarai sempre il nostro faro, nella vita e nel sindacato. Ti vogliamo bene. Arrivederci".

La TUA Segreteria Generale



Marco Piergallini, Riccardo Boriassi, Fabio Cioni, Daniele Sbarassa, Giacomo Vespo, Alessandro Zangoli