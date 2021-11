Rubriche



Cosa valutare nella scelta del lavatappeti?

martedì, 23 novembre 2021, 03:32

Perché utilizzare un lavatappeti

Tra gli elettrodomestici immancabili in una casa vi sono certamente gli aspirapolvere. Grazie a questi strumenti non solamente andremo a pulire più velocemente le superfici, ma lo potremo fare in un modo più accurato ed efficace.

Chi ha dei tappeti in casa potrebbe avere qualche difficoltà in più. Sappiamo infatti quanto i tappeti tendano ad accumulare non solamente lo sporco che si vede, ma anche quello invisibile agli occhi umani: polvere, acari e batteri.

Alcuni però si chiedono se piuttosto che acquistare un lavatappeti non sia sufficiente poter contare su un aspirapolvere potente.

Possiamo però dire che non quello che può fare un lavatappeti non può farlo un aspirapolvere, e questo per via della sua struttura, ideata appositamente con lo scopo di pulire le superfici in tessuto.

I lavatappeti sono infatti dotati di una spazzola che va a smuovere i tessuti mentre che agisce in collaborazione con il vapore caldo. Questi due elementi messi insieme riescono non solamente a togliere le macchie visibili dai tappeti, ma anche ad eliminare i microorganismi dannosi per la salute.

Pensiamo al lavoro faticoso che deve affrontare una casalinga che vuole pulire nel modo migliore un tappeto ma non dispone di questo macchinario. Dovrebbe prima di tutto sbatterlo con un battipanni. Successivamente dovrebbe lavarlo a mano con una spazzola o uno spazzolone e poi trovare un posto dover lasciarlo asciugare per bene.

Il punto è che nonostante questa fatica, non ci si avvicina nemmeno lontanamente al risultato che si ha quando invece si utilizza un lavatappeti. Grazie alla potenza del vapore caldo, inoltre, non sarà necessario utilizzare dei particolari detersivi, o perlomeno non sarà necessario impiegarne di particolarmente aggressivi.

Ma andiamo a scoprire assieme quali sono le principali valutazioni da fare prima di acquistarne uno.

Regolazione delle temperature

Una sola temperatura potrebbe non essere adatta per pulire le stesse superfici. Ci sono infatti materiali più delicati che potrebbero rovinarsi con un vapore troppo caldo. Una temperatura troppo bassa, d’altra parte, non sortirebbe nessun effetto efficace.

Tipologia di accessori

Benché abbia questo nome, possiamo dire che un lavatappeti può essere impiegato anche per pulire altre superfici, tra cui divani, tendaggi, materassi, etc. Un buon numero di accessori renderà possibile questa versatilità.

La potenza

Questo è uno dei fattori chiave da cui dipenderà l’efficienza del nostro apparecchio. Un modello sui 500 W offre quel minimo di potenza che serve per una pulizia approfondita. La frequenza con cui lo andremo ad utilizzare ed anche la facilità con cui si accumula lo sporco saranno le varianti che ci faranno fare la scelta migliore.

La grandezza

Alcuni lavatappeti hanno dei serbatoi più grandi, in grado pertanto di lavorare più a lungo, ma saranno di conseguenza più pesanti e difficili da maneggiare. Scegliamo un modello del genere solamente se abbiamo diverse superfici da pulire.