Regala un’emozione con il Black Friday Bluespirit, sconti fino al 70%

venerdì, 19 novembre 2021, 10:49

Collane, bracciali, anelli, orologi e tante altre soluzioni per il cadeau perfetto. Su www.bluespirit.com vengono presentati preziosi dei brand di punta con sconti fino al 70% in occasione del Black Friday. È proprio questo il momento ideale per acquistare gioielli e anticipare i regali di Natale. D’altronde sono un dono sempre apprezzato e gradito, in grado di far sentire speciale la persona che lo riceve.

Il fascino magico di un gioiello si riconosce già dal pacchetto. Anelli, bracciali e collane hanno il potere di riportare nel passato e di far ricordare momenti speciali. Esistono soluzioni che si adattano ad ogni personalità e stile. Bluespirit Black Friday coniuga tutti questi requisiti e propone riduzioni esclusive che superano il 60%.

La convenienza interessa anche altre promozioni. Per gli acquisti di oltre 100 euro sulle collezioni in diamanti, ad esempio, le riduzioni arrivano fino al 40%. Su una selezione di gioielli del marchio Bluespirit gli sconti superano invece il 40%. Per le fedi la percentuale è del 20% e in aggiunta è offerto il servizio di incisione personalizzata.

Le collezioni sono realizzate in materiali pregiati: oro, argento, diamanti, gemme e pietre. Tantissime sono le opzioni tra cui scegliere: bracciali, collane, ciondoli, anelli, orologi, gemelli e non solo. Sono idee regalo perfette per momenti unici, quali la gioia per la nascita di un bambino, l’affetto per un caro, l’orgoglio della laurea.

Quanto ai marchi si trovano, tra gli altri, Bliss, Morellato, Casio, Festina, Emporio Armani, Sector No Limits o Breil. Attivando la Bluespirit Card (online o in negozio) si ricevono regali di benvenuto, offerte (ad esempio in occasione del compleanno) e si accumulano punti per successivi acquisti. Raggiungendo il livello di membership Diamond si ottiene il cashback del 10%.

Le transazioni sono sicure al 100%, avvengono via PayPal, bonifico bancario, carta di credito o pagamento rateale col servizio 4X Oney. Qualora l’ordine non dovesse corrispondere alle esigenze del cliente, il reso è garantito entro 30 giorni.

Il servizio clienti è disponibile online e telefonicamente per rispondere a dubbi o domande. Una valida alternativa è consultare la sezione “FAQ” del portale, che raccoglie i quesiti più ricorrenti.

Per risparmiare sulle spese di spedizione e non essere vincolati dagli orari del corriere, gli acquirenti possono recarsi presso uno degli oltre 200 negozi Bluespirit e ritirare il proprio gioiello. Presso gli store abilitati, infine, si può richiedere anche la personalizzazionedi bracciali, orologi e fedi.

Visita ora www.bluespirit.com, approfitta degli sconti del 70%su gioielli che sapranno emozionarti in ogni occasione!