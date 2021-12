"Buon Natale ai miei concittadini di Bagni di Lucca"

Altri articoli in Rubriche

martedì, 21 dicembre 2021, 12:56

Per un look inimitabile ed uno stile sempre al passo con le tendenze del mondo fashion, B-exit shop propone scarpe, borse e accessori firmati, originali al 100%. Hogan, Fendi o Moschino sono solo alcune delle grandi griffe disponibili in un catalogo che vanta sconti che superano il 50%

sabato, 18 dicembre 2021, 10:29

Il mercato crypto è volatile, ma esistono momenti ideali per comprare Bitcoin e altre criptovalute. Scopri tutte le strategie qui! Ecco quando investire in criptovalute, tutto l’anno

giovedì, 16 dicembre 2021, 08:38

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera del Comitato Scuola Consapevole Toscana indirizzata al governo italiano sul momento davvero buio che sta vivendo il mondo della scuola

mercoledì, 15 dicembre 2021, 16:10

Negli ultimi anni, i rischi e i regolamenti relativi al torrenting sono in aumento. Mentre scarichi torrent, il tuo indirizzo IP e la tua attività P2P possono essere facilmente tracciati, permettendo ai criminali online e ad altre parti interessate di prendere di mira te e i tuoi dati

martedì, 14 dicembre 2021, 22:07

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di un cittadino di San Pietro in Campo che, facendosi portavoce di alcuni abitanti, vuole segnalare i problemi legati alla consegna della posta nella frazione barghigiana

mercoledì, 8 dicembre 2021, 08:58

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa riflessione dell'avvocato castelnuovese Angiolo Masotti relativa ad un evento verificatosi esattamente cinquecento anni fa (7/8 dicembre 1521 - 7/8 dicembre 2021), interessante anche alla luce del fatto che a febbraio 2022 ricorreranno i 500 anni della venuta di Ludovico Ariosto in Garfagnana come governatore