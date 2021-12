Rubriche



Idee regalo: vini e liquori si confermano tra gli evergreen

mercoledì, 29 dicembre 2021, 15:17

I dati che arrivano sulle vendite di vino in Italia sono incoraggianti e fanno ben sperare anche per il 2022, con tutto il settore del beverage a registrare buoni risultati.

I vini, insieme con i liquori e i distillati, si confermano poi non solo un prodotto da comprare per se stessi, ma anche un’ottima idea regalo da donare a colleghi, amici e parenti. Una buona bottiglia, infatti, è sempre apprezzata dagli amanti del cibo e del buon bere, dimostrandosi un presente valido per moltissime occasioni.

I vantaggi del regalare vino e liquori sono numerosi, a cominciare dalla scelta al giorno d’oggi sempre più ampia a disposizione degli utenti. Infatti, se fino a qualche anno fa ci si poteva rifornire di vino solo nelle enoteche fisiche presenti nelle città, già da qualche tempo si è ampiamente diffusa l’abitudine di acquistare vino e distillati online, sfruttando i vantaggi del portali e-commerce.

Ne costituisce un esempio Vino.com, che si contraddistingue per una ricca selezione di proposte provenienti dalle migliori cantine del territorio nazionale e internazionale, caratterizzate da prezzi concorrenziali e periodicamente soggette a promozioni interessanti: clicca qui per scoprire nel dettaglio il ricco catalogo del portale, così da individuare in modo facile e veloce il prodotto più adatto con cui fare un regalo gradito.





Perché regalare vini e liquori è una buona idea

Decidere di regalare del vino o dei liquori è una buona idea per diversi motivi. Si tratta, infatti, di una tipologia di dono abbastanza neutra, che si può adattare ai gusti di moltissime persone indipendentemente dal sesso o dall’età. Inoltre, questi prodotti risultano perfetti per essere donati anche a chi non rientra nella cerchia delle proprie conoscenze ristrette.

Il vino, nel dettaglio, è un prodotto che può adattarsi a vari stili di vita: a seconda dei gusti del ricevente sarà possibile optare per una proposta intensa, corposa e robusta, oppure per una varietà dai toni più leggeri, perfetta da bere in compagnia degli amici, così come per un’etichetta prodotta secondo gli standard dell’agricoltura biologica o proveniente da piccoli produttori locali.

Molti amanti della buona cucina, inoltre, apprezzano anche il vino: per questo motivo una bottiglia particolare ricevuta in dono incontra il favore dei gourmet così come di chi, invece, ama più che altro l’atmosfera conviviale che questa bevanda è in grado di creare.





Vini e liquori da regalare per ogni occasione

Grazie alla vasta offerta di prodotti in commercio online, per regalare una bottiglia si ha a disposizione davvero un’ampia scelta, tra vini rossi, bianchi, spumanti, rosati e vini fortificati: sullo store online di Vino.com, ad esempio, le alternative sono numerose e in grado di soddisfare i gusti di tutti.

Inoltre, questo portale specializzato mette a disposizione un catalogo di articoli veramente vasto anche per quanto riguarda i liquori, che sono senza dubbio doni decisamente molto apprezzati, soprattutto dall’utenza maschile.

Per fare un regalo più particolare, un’idea potrebbe essere quella di scegliere una bottiglia che risponda ad una filosofia di produzione considerata di nicchia. È il caso del vino prodotto secondo il metodo biodinamico, che viene creato cercando mantenere la terra il quanto più possibile fertile senza l’utilizzo di pesticidi e anti parassitari di origine chimica. Si tratta, quindi, di vini dal grande valore aggiunto che spesso vengono creati da piccole realtà che fanno della sostenibilità il loro fiore all’occhiello.

In alternativa, da alcuni anni certi produttori propongono vino vegano, ovvero vino creato senza utilizzare nessun componente di origine animale, che sicuramente incontrerà il favore delle persone attente all’etica animale.