Le migliori VPN per il torrenting nel 2022

mercoledì, 15 dicembre 2021, 16:10

Negli ultimi anni, i rischi e i regolamenti relativi al torrenting sono in aumento. Mentre scarichi torrent, il tuo indirizzo IP e la tua attività P2P possono essere facilmente tracciati, permettendo ai criminali online e ad altre parti interessate di prendere di mira te e i tuoi dati.

Per aiutarti in questo, qui copriamo alcune delle migliori VPN per il torrenting. Veloci, sicure e facili da usare, sono tutte compagne perfette per i tuoi download P2P.

Perché dovrei usare una VPN per il torrenting?

Il torrenting senza una VPN è associato a molti pericoli. Ecco un paio di esempi, che potrebbero farti riconsiderare se dovresti usare i client torrent senza una VPN.

La connessione stessa. Quando scarichi file tramite un client torrent, stai scaricando dal computer di un altro utente. Chiunque controlli la lista dei seeders può trovare il tuo indirizzo IP reale, quasi come rivelare il tuo indirizzo di casa in pubblico.

Materiale protetto da copyright. Potrebbe non essere tua intenzione rubare, ma i file nei siti torrent non saranno sempre nominati adeguatamente. Molto probabilmente, i detentori del copyright e il tuo ISP non si cureranno delle circostanze e ti tratteranno come un altro pirata.

Attacchi di ingegneria sociale. I truffatori possono impersonare i detentori del copyright per trarne profitto. Dato che la tua connessione P2P rivela molti dati, questo potrebbe essere un punto di partenza per raccogliere informazioni su di te per un attacco.

Le migliori VPN per il torrenting

NordVPN

NordVPN ha il supporto P2P sui suoi server specializzati. Sono ottimizzati per i download ad alta intensità di banda, quindi avrai il miglior rapporto tra prestazioni e sicurezza. È una VPN perfetta per il torrenting.

Tutti i loro clienti hanno un kill switch che spegnerà la tua connessione a Internet per evitare perdite di IP indesiderate. Un errore del genere potrebbe rivelare la tua identità e metterti sulla lista nera del tuo ISP.

Con più di 5000 server in 59 paesi, avrete un sacco di paesi tra cui scegliere. Qualunque sia il tuo paese d'origine, troverai sicuramente un server veloce nelle vicinanze a cui connetterti.

Se hai bisogno di una VPN solo per il torrenting, non c'è bisogno di criptare l'intera connessione. Aggiungi il tuo client di torrenting a una lista di tunneling diviso, e solo il tuo traffico P2P sarà criptato. C'è anche un proxy SOCKS5 per coloro che non si preoccupano della crittografia e favoriscono una migliore velocità. Questo provider VPN ha anche una rigorosa politica no-logs, quindi qualsiasi cosa tu faccia con la tua VPN rimarrà con te.

PrivateVPN

PrivateVPN è una delle migliori VPN che puoi scegliere se usi spesso i client di torrenting. Grazie alle sue buone velocità, sarai in grado di scaricare i file molto più velocemente.

Oltre a questo, PrivateVPN permette il port forwarding, che può anche essere utile con le connessioni P2P. A proposito, il servizio include proxy HTTP e SOCKS5.

Private Internet Access

PIA è uno dei più grandi provider sul mercato, con 29.000+ server VPN e Proxy. Una volta che si diventa loro abbonati, è possibile connettersi a qualsiasi di loro, in quanto tutti supportano il torrenting. Sono numeri che nessun servizio può eguagliare.

Tieni presente che alcuni dei loro server si trovano in alcuni paesi non molto favorevoli al torrenting come gli Stati Uniti. Quindi, anche se ci sono un sacco di opzioni tra cui scegliere, sii intelligente su quale paese stai scegliendo per il tuo traffico torrenting.

Hanno aggiunto diverse salvaguardie per garantire che la vostra esperienza vada liscia e sicura. Se sei preoccupato che il tuo IP venga rivelato se uno dei loro server va giù, c'è un kill switch. Spegne il tuo Internet fino a quando il collegamento a un server VPN non viene risolto.

Ci sono molti altri parametri che puoi configurare in base alle tue esigenze. Puoi modificare i tipi di connessione e i metodi di configurazione per la tua crittografia. E' anche possibile abilitare il port forwarding per aumentare la velocità di seeding in quanto permette a più peers di connettersi. È anche una caratteristica importante per i tracker privati.

SOCKS5 e split tunneling sono anche presenti, quindi è semplice da impostare sia che tu voglia usare un semplice proxy o la VPN per il torrenting. Nel complesso, PIA fornisce un sacco di usabilità per il file-sharing P2P ad un prezzo molto più basso della maggior parte dei concorrenti.