Quando investire in criptovalute? Ecco i momenti migliori

sabato, 18 dicembre 2021, 10:29

Il mercato crypto è volatile, ma esistono momenti ideali per comprare Bitcoin e altre criptovalute. Scopri tutte le strategie qui!

Ecco quando investire in criptovalute, tutto l’anno

Il mercato del trading crypto non dorme mai. Invece, funziona 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana e 365 giorni all’anno. Investire in criptovalute significa partecipare in un mercato internazionale, che non si ferma mai. Investitori di tutto il mondo vivono in diverse zone orarie e, spesso, i giorni di festa non contano.

Tuttavia, esistono momenti migliori per investire in criptovalute e per comprare Bitcoin e altre monete digitali. Si tratta anche di un mondo volatile, in cui i lavori cambiano ogni giorno, a volte ogni ora, con fluttuazioni di prezzo del 30%. Noi daremo un’occhiata al crypto trading italiano e non solo, per scoprire quando comprare Dogecoin e altri altcoin.

Capire il mondo del trading crypto

Prima di tutto, è importante chiarire alcuni termini usati dagli investitori e nell’universo della criptovalute. Soprattutto importante sono due termini:

Dollar-cost averaging (DCA).

Lump sum investment

La strategia DCA è usata per investire in criptovalute a lungo termine. In pratica, chi investe acquista piccole somme durante un preciso lasso temporale, senza guardare al valore Dogecoin o Bitcoin. Quindi, comprare piccole quantità di monete digitali, invece di investire una somma grande all’inizio, ad esempio investire euro 100 ogni mese per un anno, invece di comprare euro 1200 a gennaio. La tecnica DCA è ideale per proteggersi dalla volatilità del mercato, anche se non è una garanzia.

Chi decide di comprare euro 1200 a gennaio usa una strategia conosciuta come “lump sum investment,” oppure investimento in un’unica soluzione. Questa soluzione è più rischiosa perchè, se il mercato trading crypto crolla, l’investitore perde tutti i 1200 euro. Però, adottando la strategia lump sum, è anche possibile guadagnare quando il mercato sale all’improvviso, dato che non serve aspettare il prossimo investimento, quando potrebbe essere troppo tardi per guadagnare.

Entrambe le strategie per investire in criptovalute sono valide, anche per comprare Bitcoin. La scelta dipende dal livello di rischio che sei pronto a prendere con i tuoi investimenti. Sono entrambe tecniche chiamate “entry point" cioè il punto di entrata per chi investe. Ma, per capire il mondo del trading crypto, è importante scegliere il corretto “exit point,” il punto di uscita.

L’uscita è quando prendi i tuoi profitti e liquidi le tue criptovalute. In questo caso, è importante conoscere l’andamento del mercato e dei prezzi, come il valore Dogecoin. Ad esempio, gli esperti sconsigliano di uscire del mercato durante la “bear phase" cioè durante la fase in cui i valori declinano. Perchè? Perchè potrebbe subire un improvviso rialzo.

I migliori tempi per investire in criptovalute

Nonostante non esista una pozione magica, per fare la scelta giusta ti consigliamo sia di controllare il mercato e di seguire alcune regole dettate dagli esperti del trading crypto. Ecco i momenti migliori per comprare Bitcoin e altre monete digitali.

Durante la giornata, il miglior momento per investire in crypto è la mattina, meglio se all’alba quando il mercato non è ancora 100% attivo -almeno che non abbia insonnia.

Durante la settimana, gli esperti consigliano di investire il giovedì, quando il mercato tende al ribasso. Segue il lunedì, quando anche le criptovalute pensano ancora al weekend.

Durante il mese, il tempo migliore per i tuoi investimenti è l’ultima settimana, quando i valori sono al ribasso. Invece, all’inizio del mese, i valori tendono al rialzo.

Di nuovo, questi sono modelli di comportamento, non certezze. In questo mercato, nulla è certo. Il consiglio è di monitorare l’andamento crypto e di trarre vantaggio delle “bear phases” e della strategia DCA. Una certezza c’è: non investire in criptovalute quando il mercato è in fase “bull,” quando i prezzi continuano a salire, spesso a causa di speculazioni.

Ovviamente, è sempre possibile cambiare strategia, dipendendo da come i tuoi investimenti cambiano e si sviluppano. Per questo puoi scegliere di rivolgerti a un intermediario, come un broker, che monitora il mercato per te. Oppure, se decidi di fare tutto da solo, è necessario imparare a leggere grafici e andamenti. Con pochi accorgimenti, è possibile avere successo nel trading di crypto.