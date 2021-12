Rubriche



Regali alla moda, originali e scontati? Per Natale scegli borse e calzature su B-exit.it

martedì, 21 dicembre 2021, 12:56

Per un look inimitabile ed uno stile sempre al passo con le tendenze del mondo fashion, B-exit shop propone scarpe, borse e accessori firmati, originali al 100%. Hogan, Fendi o Moschino sono solo alcune delle grandi griffe disponibili in un catalogo che vanta sconti che superano il 50%. In più, l’ampia selezione di prodotti permette di trovare un pensiero speciale per amici e cari da mettere sotto l’albero di Natale. Il servizio clienti è disponibile per rispondere ad ogni richiesta, senza dimenticare le consegne gratis per acquisti di oltre 99 euro.

L’utente, davanti ad un’offerta che annovera più di 40.000 articoli ha davvero l’imbarazzo della scelta: borse a mano, a tracolla, da lavoro, zaini, marsupi, pochette, sneakers, décolleté, mocassini, ciabatte, espadrillas, derby, sandali, anfibi ma anche accessori, ad esempio portachiavi, foulard, oggettistica, cappelli, cinture, occhiali da sole o guanti. Sono tutti originali al 100%, garantiti da rapporti diretti con dealer, produttori e designer.

Alcune delle marche celebri fra cui decidere sono Hogan, Moschino, Fendi, Church’s, Ash, Stella McCartney, Gucci, Liu-Jo, Pinko e Prada. Ma si incontrano anche Colmar, Valentino, Philippe Model, Armani Jeans e Alexander McQueen.

E per Natale, per fare un regalo alla moda e al passo con i trend del momento, perché non scegliere una pochette firmata per la propria fidanzata o un paio di sneakers per il proprio migliore amico? Tutti gli articoli sono proposti a prezzi competitivi, ma nella sezione “Extra Saldi” sono presentate le opportunità di risparmio più vantaggiose, con riduzioni che vanno dal 50 al 70%.

Qualora l’utente avesse bisogno di informazioni specifiche, o semplicemente per chiarire un dubbio è disponibile un servizio di assistenza raggiungibile online o telefonicamente (tra le 9:00 e le 18:00, dal lunedì al venerdì).

Quanto alle spedizioni, sono gratuite per ordini di oltre 99 euro e vengono recapitate da corrieri autorevoli: DHL, BRT, DPD, TNT e SDA-EMS a seconda della destinazione. Poi, nell’eventualità in cui l’acquisto non dovesse soddisfare le aspettative del cliente è possibile effettuare il reso entro 14 giorni.

Infine, per ciò che concerne le transazioni, sono state scelte solo modalità prive di rischi: carta di credito, PayPal, bonifico bancario, contrassegno (riservato agli utenti registrati) e Scalapay. Con quest’ultima soluzione, il pagamento è suddiviso in tre rate senza interessi aggiunti.