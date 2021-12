Rubriche : lettere alla gazzetta



Valle del Serchio Alternativa: "La vigilia a Castelnuovo e il fallimento del Green pass"

martedì, 28 dicembre 2021, 21:53

di francesco bertoncini - leonardo mazzei

Riceviamo e pubblichiamo questo comunicato del movimento Valle del Serchio Alternativa, a firma di Francesco Bertoncini e Leonardo Mazzei, a seguito dei recenti casi Covid nonostante ordinanze e decreti:



"In un contesto libero, dove sia possibile affrontare un dibattito, si dà modo a chiunque di esprimere il proprio pensiero e grazie a questo si ottiene spesso la possibilità di capire se l’idea che abbiamo possa essere migliorabile o rivedibile; se fossimo ancora in democrazia, il Governo e le istituzioni competenti avrebbero ascoltato le ragioni di chi, come noi, si è opposto fin dalla sua creazione allo strumento più discriminatorio e inutile, quando non dannoso, che si sia mai visto in Italia dai tempi delle leggi razziali, ovvero il Green Pass.

Ma purtroppo così non è e ci troviamo a pagare i danni socioeconomici del fallimento eclatante del GP; basti pensare a ciò che è successo a Castelnuovo per la vigilia!

Sappiamo da fonte certa, infatti, che ci sono almeno 26 persone presenti ai festeggiamenti della Vigilia a Castelnuovo e munite di GP, come da ordinanza del sindaco, successivamente positivizzatesi al Covid 19 che hanno causato a catena un numero spropositato di quarantene; a cosa è servita la discriminazione? Come mai nessuno ancora si è pronunciato su questa vicenda? Forse perché tutti i positivi sono provvisti di GP e anzi di super GP?

Vogliamo poi parlare dei contagi che si sono verificati dopo una cena di studenti ed insegnanti in un noto locale da ballo della zona, anche loro ovviamente tutti muniti di Super GP come da editto governativo? Più in generale, perché non parliamo dell’esplosione di casi avvenuta recentemente di cui sono protagoniste in grande maggioranza persone vaccinate, persino con terza dose?

Visto che la colpa non è ormai più riconducibile ai soliti no vax, possiamo finalmente indicare chi veramente ne è il responsabile? Cioè quel governo che a suon di menzogne ha convinto milioni di italiani che il GP avrebbe azzerato i contagi e che i vaccinati non si sarebbero contagiati e non avrebbero potuto contagiare? A quei sindaci che hanno ascoltato queste balle e sono rimasti in silenzio quando non hanno persino aggravato le misure già oscene presenti a livello nazionale?

Molti si ricorderanno le parole di Draghi alla conferenza stampa di presentazione: ”Il GP è strumento che ci permetterà di azzerare i contagi”. E alla presentazione del Super GP: ”Ci permetterà di preservare la normalità e combattere la povertà…..basta chiusure!”

E invece dal 15 ottobre i casi sono saliti ogni giorno e addirittura le chiusure sono ricominciate con le discoteche avvisate il 24 dicembre per il giorno successivo con serate già organizzate e molti soldi già anticipati per artisti e acquisti merce per non parlare dei lavoratori lasciati a casa!

E la povertà aumenta ancora, i turisti fuggono, gli italiani già provati da questi due anni di sacrifici vedono privarsi del diritto al lavoro se non vaccinati, vedono possibili clienti che non possono più arrivare nelle loro attività e con tutte le persone bloccate in casa in quarantena, il crollo generale degli incassi!

In un paese civile, tutti i componenti di questo sciagurato governo si sarebbero dovuti dimettere istantaneamente e i giornalisti che ancora lì osannano cambiare mestiere!

Ma d’altronde si è pensato ad un modo per discolparsi, additare la minoranza no vax come unica colpevole con campagne d’odio e intolleranza H24 su ogni canale TV o giornale che fosse, così da dividere il popolo e non prendersela più con quel governo che tanto dice di averci cari e che lo dimostra impoverendoci, distruggendo la sanità pubblica (dove si sono applicati tagli ormai da 30 anni così da poterla mettere completamente in mano ai privati), l’istruzione, l’ambiente, la cultura…

Noi crediamo fermamente nel popolo, dunque siamo sempre disponibili ad ascoltare chi non la pensa come noi. Adesso è il momento però di unirci verso nuovi obiettivi comuni per riprenderci il nostro amato Paese, salvandolo da questa deriva autoritaria prima che sia troppo tardi, possiamo ancora farcela!

Vaccinati e non vaccinati, nord e sud, imprenditori e dipendenti, uomini e donne, vecchi elettori della “sinistra” o della “destra”, non importa! Le differenze quando sono comprese e accettate aiutano a crescere e non sono mai ostacoli! È ora di unire la nostra voce, per dire No al Green pass e a Draghi, Sì ai diritti fondamentali e alla Costituzione!

Chiunque vorrà unirsi per questi obiettivi verrà accolto a braccia aperte!"