Rubriche : lettere alla gazzetta



"Castelnuovo, risolvere criticità su strade"

mercoledì, 26 gennaio 2022, 11:31

di salvino fabbris

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Salvino Fabbris in cui si segnalano tre situazioni di pericolosità per i pedoni lungo la viabilità del comune di Castelnuovo di Garfagnana:



"A Castelnuovo, in questi ultimi anni, molte sono le cose che hanno reso maggiormente fruibile il percorso pedonale, con la presenza di marciapiedi lungo tratte stradali pericolose.



Non serve farne l'elenco, sono visibili a chiunque.



So di non scoprire l'acqua calda, sicuramente l'Amministrazione ne è a conoscenza, vorrei però evidenziare tre situazioni che, a mio parere, rendono pericoloso il transito dei pedoni a causa della mancanza di marciapiede, barriera o visibilità.



1) Il ponte di S. Antonio in Via Azzi.

2) Un tratto di Via Valmaria

3) Un tratto di via Vannugli in corrispondenza dei numeri civici dal 3 all'11.



Nel primo caso quando due vetture si incontrano é necessario mettersi a sedere sul muretto del ponte, peggio ancora se sono due autocarri. Sarebbe opportuna una passerella a lato del ponte come avvenuto in altri due casi.



Non credo sia necessario aspettare l'incidente per arrivare a questa conclusione.



Nel secondo caso, in un tratto di via Valmaria, il marciapiede esistente non ha nessuna protezione a lato di questo, essendo lì presente una scarpata assai ripida per diversi metri.



Nel terzo caso, comprendo l'impossibilità della continuità di un marciapiede che parte da località S.Maria, data la limitata larghezza della carreggiata nel punto in questione, però è possibile rendere il percorso più illuminato e sicuro. Al momento non lo è di sera al passaggio dei veicoli.



A proposito di llluminazione, ottimamente incrementata su tutto il territorio del Comune, faccio notare che il piazzale antistante via di Perdonica, dove è presente il cartello della protezione civile indicante il luogo di raduno di persone in caso di eventi catastrofici è completamente al buio. Così pure la strada che conduce alle abitazioni di una ventina di famiglie, dove è presente un solo punto luce esistente da più di 40 anni, luogo allora abitato da sole due famiglie, in quanto percorrerlo di sera diventa pericoloso soprattutto per la presenza di buche".