"Ciao Graziano, ci mancherà il tuo sorriso"

mercoledì, 12 gennaio 2022, 10:11

di tommaso teora

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo sentito ricordo di Graziano Bertoncini, l'uomo tragicamente scomparso lunedì, a 61 anni, dopo una fatale caduta in un terreno di proprietà della famiglia, in località "Le Pastine" a Castelnuovo, scritto da Tommaso Teora che allega anche alcuni scatti di lui e del luogo dell'incidente:



"Caro Graziano, anche tu te ne sei andato, come tanti altri amici, così, in silenzio, senza far rumore, a poca distanza dal luogo dove tuo papà perse la vita, nel lontano ottobre 2003.



Da Lupinaia, dove abitavi, ogni tanto ti cadeva l'occhio su quel posto di fronte a te, "Le Pastine", dove tu, i due fratelli e la sorella avete lavorato tanto, nel vigneto, nell'uliveto e nel castagneto.



Quanta volte hai potato piante, tagliato rami e fatto pulizie in quel bellissimo luogo, in quel paradiso vicino alla civiltà, ma lontano dal mondo. Questa volta ti è stato fatale!!!



Quattro persone rette, educate, molto socievoli. Adesso, purtroppo, una non c'è più, ci mancherà il suo sorriso.



Aggiungo, a queste poche parole, qualche foto scattata nei momenti di lavoro e di pausa nell'allestire le varie "Motomerende" che si sono susseguite, mi sembra dal 2008, a Palleroso. Lui c'era sempre a dare una mano agli amici.



Sono esterrefatto per ciò che è accaduto, queste perdite colpiscono profondamente il cuore e l'anima.



Graziano, ciao, ciao, ciao da uno che ti ricorderà sempre".