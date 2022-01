Rubriche



Pullman turistici, mezzi di trasporto per escursioni confortevoli

martedì, 18 gennaio 2022, 16:48

I pullman turistici si distinguono da altri tipi di autobus per un maggiore livello di comfort e la capacità di trasportare una notevole quantità di bagagli. Sono progettati per garantire che i passeggeri siano comodi quando viaggiano su lunghe distanze.

Tali mezzi di trasporto altamente specializzati possono essere scelti velocemente passando su link https://autoline24.it/-/pullman-turistici--c67 sul sito del portale Autoline, autorevole piattaforma online per la vendita di vari mezzi di trasporto speciali.

Caratteristiche della struttura dei pullman turistici

I pullman turistici sono costituiti dagli stessi elementi degli autobus per ambienti urbani. Hanno un motore che guida il veicolo. Funziona a benzina, diesel o gas. Il corpo funge da elemento portante e luogo di sistemazione dei turisti. Supporta l'intero telaio.

Le caratteristiche distintive dei mezzi di trasporto turistico sono:

vani bagagli di notevole capacità di riempimento;

la presenza nel salone dei sistemi per il massimo comfort dei passeggeri: l’aria condizionata, riscaldatori, servizi igienici, lampade individuali, in alcuni modelli anche le cucine;

sedili di maggiore comfort con possibilità di regolazione, uso per dormire

un pianale più alto in quanto sotto c’è un vano bagagli;

sistema di comunicazione audio e video per il lavoro della guida;

ampie finestre panoramiche per una migliore visibilità;

ampi passaggi;

mancanza di posti in piedi per il viaggio.





L'altezza dei sedili in tali veicoli è di circa 60 cm, l'inclinazione dello schienale è regolabile. I sedili sono dotati di braccioli reclinabili. Per questo motivo, lo spazio tra i sedili degli pullman turistici è più ampio rispetto agli autobus urbani, ammonta da 68 a 90 cm. In molti modelli sono previsti i poggiapiedi per i passeggeri.

Tipi dei pullman turistici

A seconda del livello di comfort, i pullman turistici sono suddivisi in classi in base al numero delle stelle:

La 1 classe viene utilizzata per brevi escursioni turistiche all'interno della città e periferia. La 2 classe è utile per il trasporto all'interno del paese e all'estero, ma per escursioni non troppo lunghe. La 3 classe è considerata l’aurea mediocrità in termini del costo e il grado di comfort, ed è l'opzione più richiesta. La 4 classe non è molto diversa dai mezzi di trasporto di 3 classe. La 5 classe è dotata al massimo di tecnologia e attrezzature per la comodità dei passeggeri.





Inoltre, i pullman turistici sono suddivisi in classi (da 2 a 6), a seconda del numero di passeggeri e della lunghezza del cassone. L'autobus più piccolo viene utilizzato per il trasporto di 11 persone e ha una lunghezza massima di 6 metri. I più grandi raggiungono una lunghezza di 16 metri e sono adatti a trasportare 80 passeggeri. I pullman turistici vengono costruiti ad uno e due piani.

A seconda dell'utilizzo, i mezzi di trasporto possono essere allestiti in aggiunta. Per le regioni fredde, vengono utilizzati doppi vetri, isolamento rinforzato del corpo. I pullman turistici per i paesi caldi hanno i vetri oscurati e schermi solari. Se si prevede di eseguire il trasporto in condizioni montuose, i sedili sono allestiti di cinture di sicurezza e il mezzo di trasporto stesso è dotato di uno speciale sistema di frenatura.

I pullman turistici sono utilizzati per tour turistici all'interno della città e per viaggi a lunga distanza. Sono utilizzati per organizzare concerti, spettacoli, eventi fuori sede. Le gare sportive hanno bisogno di questi mezzi di trasporto quando è necessario consegnare una squadra al luogo dell'evento.