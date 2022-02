Rubriche



Borsa e investimenti: ecco i settori da monitorare per chi inizia oggi

sabato, 5 febbraio 2022, 06:44

Decidere come allocare il portafoglio nell'attuale congiuntura è un compito alquanto arduo. Le asset class predominanti nelle strategie statiche sono in fase di transizione e possono dare al risparmiatore ben poche certezze: i prezzi delle obbligazioni sono in diminuzione, ma i rendimenti in salita non sono in grado di garantire un ristoro dai livelli di inflazione raggiunti né tanto meno assolvono alla funzione di controbilanciare efficacemente la componente equity durante le fasi di risk on; al contempo il segmento azionario evidenzia valutazioni abbastanza elevate, tanto che è già in atto una rotazione settoriale dai titoli growth ai titoli value.

Molte materie prime, di contro, mostrano strutture di prezzo più solide, ma all'interno di una asset allocation non è consigliabile abbiano un peso troppo elevato; inoltre sul comprato energetico la forward curve dei principali sottostanti è in backwardation. A chiudere il cerchio sono i temi di investimento alternativi, come le criptovalute, che al momento vivono più di bassi che di alti.

Una soluzione per superare questa fase di incertezza può essere individuata nell'implementazione di operatività di breve termine sia per creare una diversificazione multi-strategy, e bilanciare il portafoglio quando aumenta la volatilità, sia per estrarre valore da downtrend prolungati. Si tratta, ovviamente, di un modus operandi che richiede una certa preparazione e determinate skill, un background che tuttavia è possibile creare seguendo specifici percorsi formativi. Ad esempio, per capire come iniziare a giocare in Borsa si può consultare il tutorial proposto da diventaretrader.com, portale di riferimento nella stesura di contributi didattici in ambito finanziario.

La strumentazione per speculare in Borsa

Il primo passo, per costruire una strategia di trading e ottenere risultati soddisfacenti e duraturi nel corso tempo, consiste nel dotarsi di una strumentazione idonea al raggiungimento dell'obiettivo: come evidenziato dagli esperti di diventaretrader.com, infatti, occorre una piattaforma di trading che abbia un'interfaccia grafica attraverso cui analizzare i prezzi dei vari asset finanziari ed individuarne i pattern ricorrenti su cui strutturare il piano operativo; inoltre il tool deve essere equipaggiato con una console per la gestione degli ordini che consenta di muoversi rapidamente sul mercato.

Naturalmente, affinché la strategia sia resiliente in tutte le situazioni in cui può trovarsi il sottostante negoziato, è indispensabile che il TOL preveda l'uso della leva finanziaria -funzionalità per aumentare il controvalore di una posizione- e dello short selling -funzionalità per creare valore nei downtrend-. Tutti questi strumenti consentono l'apertura e la chiusura di un trade con una frequenza elevata e una durata ridotta, in modo da limitare il tempo di esposizione a mercato e trarre vantaggio, al contempo, da piccole oscillazioni di prezzo.

Strategia di trading: contenere i costi operativi con i broker online

In un'operatività ad alta frequenza è importante che il peso delle commissioni non impatti troppo sulle eventuali performance realizzate dall'investitore: a tal proposito un buon compromesso tra un'infrastruttura tecnologica che presenti tutte le caratteristiche messe in evidenza precedentemente e un livello dei costi contenuto è rappresentato dai servizi erogati dai broker online. Tali intermediari sono accessibili con capitali molto bassi e, soprattutto, non prevedono alcuna spesa per l'apertura ed il mantenimento di un rapporto, come per il rilascio e l'uso della piattaforma di trading.

Queste società mettono a disposizione degli utenti una varietà di asset negoziabili davvero ampia: attraverso la compravendita dei Contrati per Differenza, derivati che replicano il prezzo di un sottostante, è possibile infatti investire su criptovalute, materie prime, azioni, indici, senza dimenticare il foreign exchange market. L'aspetto più interessante di questa modalità operativa è rappresentato dal fatto che non sono richieste spese extra a seconda dell'asset trattato: ad esempio la ricezione del data feed è gratuito sia che si acquisti un titolo sul mercato domestico, sia che si acquisti un titolo su un mercato estero.