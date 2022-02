Rubriche : lettere alla gazzetta



"Green pass anticostituzionale, il lavoro è un diritto di tutti"

domenica, 6 febbraio 2022, 11:01

di riccardo pedreschi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa amara lettera indirizzata al presidente della repubblica Sergio Mattarella di un cittadino che non si sente rappresentato né da lui né dal governo in carica:



"Egregio Presidente della Repubblica Italiana.Sergio Mattarella

Mi sento in dovere di scriverle questa lettera, che non so se mai leggerà, per farle presente il mio pensiero sulla brutta situazione che stiamo vivendo in Italia.

Sono un cittadino Italiano, ho sempre rispettato le regole, ho sempre pagato le tasse , non ho mai commesso nessun tipo di reato, mi faccio la mia vita senza disturbare nessuno e sopratutto sono una persona libera che ragiona , forse anche sbagliando ma con la propria testa sempre , e non con quella di altri. Per una mia libera scelta non mi sono vaccinato contro il Sars-covid 19, ma non sono un No-Vax come vengono ormai etichettate tutte le persone che liberamente hanno deciso di non vaccinarsi, sono una persona che ha avuto tutti vaccini obbligatori , ma questo sul Sars-covid 19 come sa bene non e' obbligatorio , tranne per alcune categorie di persone delle quali io però non faccio parte, quindi semplicemente come altre migliaia di persone sto facendo valere un mio DIRITTO che e' quello di non voler inoculare nel mio corpo una sostanza sperimentale chiamata vaccino nata in poco tempo dove non si sa di preciso cosa ci sia al suo interno e che inutile negarlo a molte persone ha creato problemi di natura anche seria come infarti, trombosi, miocarditi e anche la morte , bene io sono una persona sana e non voglio correre il rischio di questi effetti ne avere degli eventuali problemi che potrebbero venire fuori fra qualche anno come tumori o altre patologie certo non c'è niente che dimostri di effetti a lungo termine ma nemmeno niente che lo possa negare considerato questo aspetto e il mio stato di salute sano senza patologie e la mia età preferisco rischiare di prendere il covid cosa che in più di 2 anni non mi è successa.

Il Sars Covid 19 e' stato un virus nuovo , pericoloso ha creato una pandemia globale che ha portato molti morti in tutto il mondo, certo se durante gli anni non ci fossero stati continui tagli sulla Sanità Pubblica forse avremmo avuto piu risorse da usare,se ci fosse stata meno negligenza da parte del governo Italiano forse sarebbe andata diversamente, voglio però precisare che io non nego il virus e non giudico chi si e' vaccinato perché: io a differenza di molti sono dell'idea che ognuno del proprio corpo deve essere libero di scegliere cosa fare senza avere nessun obbligo.

Sig Presidente della Repubblica si sarà reso conto che in Italia si e' creata una enorme e pericolosa frattura sociale grazie alle scelte del Governo Italiano, scelte che lei come Presidente ha avallato senza alcun problema.

Tutti questi DPCM che vengono emanati continuamente dal Governo sono a mio avviso semplicemente assurdi e anti Costituzionali, nascono dietro uno stato diciamo di :presunta Emergenza Sanitaria dovuta al covid

Emergenza che per legge avrebbe dovuto terminare dopo 2 anni e cioè il 31 Gennaio 2022 , come lei saprà benissimo, ma che senza nessun problema il governo ha preferito prorogare fino al 31 Marzo 2022 giorno per il quale mi auguro che TERMINI DEFINITIVAMENTE.

Anche perché sembra sempre più lampante che il conteggio dei malati da covid e morti di covid non torna e non sia molto chiaro ma c'è della confusione spero che verrà approfondito l'argomento.

Da Cittadino mi domando come si può in uno Stato Democratico (come l'Italia) avere quello che ai politici e anche a lei signor Presidente piace tanto ossia il famoso Green Pass . Un lascia passare in forma moderna per poter andare a lavoro, nei negozi insomma per poter vivere. E impedire ad una persona sana, che non ha problemi con la legge, che ha sempre rispettato le regole e pagato le tasse ma solo perché non ho il Green pass di essere tagliato fuori dalla società e privato dei suoi diritti fondamentali e trattato peggio di un delinquente.Una persona priva del lascia passare non può andare alla posta o alla banca a ritirare i suoi soldi che si e' sudato lavorando e ci ha pagato anche le tasse sopra ma stiamo scherzando ? Non può andare a lavorare , ma stiamo scherzando ? Non può andare in un ufficio pubblico per i propri bisogni ma stiamo scherzando ?

Purtroppo no e' la triste realtà Italiana.

Nella COSTITUZIONE Il diritto al lavoro e al sostentamento e' uno dei diritti principali e inviolabili , come lei dovrebbe ben sapere ! Certo il Green pass si ottiene anche con la guarigione o con tampone negativo ma un lavoratore che guadagna per vivere non può permettersi di pagare ogni 2 giorni il costo di un tampone. Inoltre questo ha creato e non è da sottovalutare delle grosse discriminazioni, divisioni , tensioni e odio fra la gente , di questo se ne e' accorto Sig. Presidente?

Altro che popolo unito siamo un popolo che e' stato messo uno contro l'altro, vaccinati e non vaccinati o se meglio preferisce etichettati in SI VAX e NO VAX.

Sig Presidente della Repubblica Il Green Pass va eliminato immediatamente per tutti gli Italiani e' una cosa INCOSTITUZIONALE ! Che solo in Italia e' stato applicato in una maniera cosi forte e drastica. Come e' stato riscontrato ormai da tutti e' stato soltanto un modo per 'costringere' molte persone a farsi questo vaccino, (un obbligo camuffato) e non è affatto servito per fermare i contagi o creare luoghi sicuri come veniva raccontato perché i vaccinati possono contagiare e contagiarsi quindi tutte bugie , Poi prima bastavano 2 vaccini , poi ora 3 e presto arriverà anche il 4 come se farsi vaccini fosse come andare al bar a prendersi un caffè. Se il vaccino era cosi sicuro e affidabile come e' stato voluto far credere perche il governo non ha messo l'obbligo per tutta la popolazione ? In quel caso non avremmo dovuto firmare nessun consenso prima della vaccinazione perchè se lo stato mi obbliga a sottopormi ad un trattamento sanitario obbligatorio , si devi prendere anche le responsabilità di quello che mi inserisci nel mio corpo, troppo facile lavarsene le mani facendo firmare un foglio di consenso informato e scaricare lo stato dalle responsabilità .

Le ricordo inoltre che la stessa Unione Europa molti mesi fa dichiarò che non dovevano essere fatte discriminazioni per chi non si fosse vaccinato , ma sembra che questo appello il governo Italiano non lo ha recepito e affatto l'esatto opposto, sempre con il suo lascia passare Presidente .

Da lei Sig Presidente della Repubblica mi sarei aspettato che non accettasse alcune scelte Anti Costituzionali e discriminatorie prese dal governo come appunto il GREEN PASS e altri decreti contro una parte del popolo Italiano.Tutto il mondo sta togliendo le restrizioni e in Italia invece no, ogni giorno aumentano sempre più i divieti come mai ? Perchè siamo diversi dagli altri stati ?

Da lei Sig Presidente delle Repubblica mi sarei aspetto che prendesse pubblicamente le distanze dalle frasi di odio e di totale disprezzo che molti personaggi politici del governo, dottori , virologi giornalisti e uomini di televisione pubblica , giornali, radio hanno usato nei confronti di persone come me che non si sono volute vaccinare, offendendoci in modo spudorato ho sentito di tutto che siamo dei delinquenti che dovremmo morire, che dovremmo diventare poltiglia verde, che dovrebbero venirci a prendere i carabinieri a casa , che faranno di tutto per renderci la vita impossibile perchè siamo pericolosi , che siamo dei sorci , dando sempre la colpa ai no vax per tutto, etcc.... Questo contribuisce ad alimentare odio fra le persone e le televisioni comprese quelle pubbliche che anche io pago con il canone ne sono i primi divulgatori , quando vengono invitati in questi programmi tv (spazzatura) dottori, o opinionisti che la pensano diversamente vengono messi alla gogna mediatica perché avere dei dubbi o pensarla diversamente e' diventato reato.

Da lei Sig Presidente delle Repubblica mi sarei aspetto che prendesse pubblicamente le distanze da tutti qui dottori e ospedali che rifiutano le cure a persone non vaccinate, arrivando anche al punto di fare abortire una giovane donna che nonostante era vaccinata con 2 dosi li e' stato chiesto un tampone molecolare e mandata via ... la sanità e' pubblica e pagata da tutti e tutti devono essere curati.

Da lei Sig Presidente delle Repubblica mi sarei aspetto che prendesse pubblicamente le distanze da gli attacchi che le forze dell'ordine in alcune manifestazioni pacifiche nelle piazze contro il green pass hanno preso a botte con manganelli ho colpito con lacrimogeni e getti d'acqua le persone che in maniera pacifica stavano manifestando , abbiamo visto scene ignobili gente in ginocchio caricata dalla forze del ordine, ma tutto viene liquidato dicendo che tutti quelli che vanno in piazza a manifestare sono dei terroristi , dei ribelli ... Una bugia , una Vergogna ! La maggioranza di essi sono cittadini come me stanchi di tutto questo .

Sig Presidente della Repubblica, c'è un emergenza molto molto più pericolosa ora da affrontare quella economica , la gente non lavora lo stato di persone povere e' aumentato a dismisura, sia nelle città che nei piccoli paesi sempre più persone si rivolgono alle Caritas locali , esca dal Palazzo del Quirinale e si faccia un bel giro per l' Italia e vedrà negozi vuoti, molte attività che hanno chiuso altre stanno chiudendo e altre chiuderanno ,troppe tasse e troppo alte ma la politica le vede queste cose ?No sono troppo presi dalle loro questioni fra partiti e dai loro interessi tanto a fine mese lo stipendio garantito loro lo hanno sempre e che stipendio ! Un altro merito dello schifoso lascia passare e' anche sotto l'aspetto economico molti locali da quando e' entrato in vigore lavorano ancora meno come fossero chiusi .Io sono disoccupato ma per vivere mi basterebbe un lavoro con uno stipendio decente invece come molti Italiani ho lavorato per anni a 400 euro al mese , senza versamento contributi e senza garanzie.. come si fa a vivere con queste somme ? ma lo stato lo permette, si mangia ogni giorno e le tasse sono sempre più care, chi non e' morto di virus morirà di fame molto molto presto.

Sig Presidente della Repubblica e' veramente questa la democrazia che vuole per l'Italia ?

Un cittadino che non si sente rappresentato nè dal Governo nè da lei Sig. Presidente Mattarella

Distinti Saluti"