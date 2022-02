Rubriche : gazzetta's got talent



Tutti gli uomini (e le donne) del... direttore: “O nuoti o affoghi” e Virginia Volpi ha saputo nuotare

giovedì, 3 febbraio 2022, 11:06

di giulia del chiaro

“O nuoti o affoghi”. È la frase che il direttore delle Gazzette, Aldo Grandi, ripete spesso alle giovani “reclute” arrivate, timide e indifese, alle Gazzette. Lo ricorda con affetto Virginia Volpi, una delle giovanissime “arruolate” che ha cominciato il suo percorso setti anni fa nell’edizione viareggina del quotidiano online per poi arrivare a 50 canale.

Una passione per la scrittura, quella della giornalista di Viareggio, nata durante gli ultimi anni di scuole superiori grazie a un progetto di alternanza scuola-lavoro che l’aveva condotta, insieme con altre compagne, nella redazione de La Nazione. “Finito il progetto di poche settimane – racconta – sentivo il desidero di proseguire e per un periodo continuai a collaborare con il giornale. A ottobre 2015, poi, mi arrivò una chiamata che avrebbe cambiato completamente il mio approccio al giornalismo. Era un’amica di mia madre, collaboratrice de La Gazzetta di Lucca, che, conoscendo la mia passione, mi propose di parlare con il direttore. Era stata da poco inaugurata La Gazzetta di Viareggio e servivano collaboratori in zona che avessero voglia di darle una spinta in avanti. Dopo pochi minuti, senza che potessi neanche accorgermene, Aldo Grandi mi stava dando le indicazioni per seguire un presidio alla CGIL la mattina dopo. Io – ricorda Volpi – che non sapevo nemmeno dove fosse la sede della CGIL, trascinata dall’entusiasmo di Aldo, non riuscì a dire altro che sì. Fu proprio in quell’occasione che sentii per la prima volta un modo di dire del direttore che, negli anni, poi ho sentito ripetuto come un mantra: ‘tu vai e vediamo che viene fuori: o nuoti o affoghi’”.

E Virginia, come dimostrano i fatti, seppe stare a galla per poi imparare a nuotare sempre meglio e apprendendo stili diversi. Per diversi anni è stata parte attiva della Gazzetta costiera occupandosi di ogni settore, lanciandosi e non avendo mai paura: “il primo grande insegnamento che ho ricevuto nella redazione della Gazzetta – spiega – è l’importanza di essere intraprendenti, di buttarsi senza aver paura e di farsi carico del valore e del compito che ha il nostro lavoro. È per questo, e per molti altri motivi, che per me è stata un’esperienza fondamentale e bellissima. Una volta preso il tesserino da giornalista pubblicista, purtroppo, ho dovuto piano piano dedicarmi ad altro, in primis lo studio, mettendo da parte la mia collaborazione, ma l’affetto per il giornale, per i compagni di viaggio e per il direttore è rimasto e rimarrà sempre immutato. Aldo per me è come uno di famiglia, una specie di zio al quale posso solo essere grata per tutto quello che mi ha dato”.

Adesso Volpi è diventata uno dei volti di 50 canale, la tv locale con cui collabora come giornalista occupandosi della presentazione del telegiornale locale insieme con una serie di altri progetti già realizzati e da realizzare. “A inizio 2020 – racconta – ho ricevuto due proposte per lavorare nella tv locale. Per diverse ragioni, alla fine, ho scelto di buttarmi in quest’avventura con 50 canale. Non nego che all’inizio è stata dura: venivo da un giornalismo scritto e pensare di condurre un telegiornale, mettendomi completamente in vista, mi intimoriva e mi faceva temere di non essere all’altezza. Invece, anche qui ho trovato un ambiente positivo fatto di persone che fin da subito mi hanno aiutato e che, dopo due anni, continuano a farlo. L’obiettivo, con il tempo, è quello di diventare sempre più indipendente muovendomi da sola con la telecamera per fare interviste e inchieste e imparando anche a montare un servizio in autonomia”. La timidezza di fronte alla telecamera, infatti, non è stata altro che passeggera: “ho scoperto quasi fin da subito come fosse divertente la telecamera che – ammette – mi ha permesso di fare un grande salto in avanti in quel percorso di crescita cominciato proprio alle Gazzette”.

Passare dalla scrittura al video, secondo Volpi, non è altro che mettere insieme due facce della stessa passione: comunicare. Da un po’ di tempo la giornalista collabora anche con Lo Schermo nelle sue rinnovate vesti di giornale di approfondimento: “Nonostante abbia scoperto come il giornalismo televisivo possa essere divertente e appagante – conclude – l’amore per la scrittura non si esaurirà mai”.

(1- Continua)