"Vogliono il Green Pass per entrare nei negozi? Bene, e io comprerò su Amazon"

giovedì, 3 febbraio 2022, 09:10

di benedetta rossi

Gentile redazione, so bene che questa mia lettera verrà insultata e attaccata da un sacco di gente, ma scrivo per esprimere tutta l’umiliazione, il senso di fastidio e di insopportazione che ho provato il primo febbraio, giorno in cui è scattato l’obbligo per i negozi di controllare il green pass ai clienti. Mi sono affacciata a un negozio di arredamento e oggettistica per la casa (completamente deserto) che annunciava svendite fantastiche. Subito si è fatta incontro una commessa: “Posso vedere il green pass?”.Io: “No, ce l’ho, eccolo, ma me ne vado perché essere sottoposta a un controllo per entrare a guardare una pentola mi infastidisce e lo trovo intollerabile”.

Vi assicuro che farò così – pur avendo il pass da vaccinata – in tutti i negozi dove me lo chiederanno. Ci siamo rassegnati a tutto: a entrare in banca solo su appuntamento e previa certificazione, così come negli uffici pubblici, nei posti di lavoro e nei luoghi di divertimento. Anche se cenare in un ristorante dopo che un cameriere ha verificato se hai il diritto di restarci è davvero indigesto. Infatti non ci vado più. Ma con i negozi la misura è colma. E a questo punto penso che abbiamo sbagliato a dire il primo sì, anche se imposto, perché senza pass non lavori e perdi lo stipendio. A ogni sì ne è seguito un altro, come le ciliegie. E non finirà mai, sarà sempre uno stringere la corda, allentarla e poi stringerla di nuovo ancora peggio.

Questa ormai è una cappa di piombo terribile che ci sta avvolgendo. Il piacere di fare un minimo di shopping è guastato dalla cupezza di dover esibire a ogni piè sospinto un lasciapassare che nulla ormai ha a che fare con il Covid, perché sappiamo bene quanti vaccinati si siano e si stiano ammalando. Non darò i miei soldi a un negozio di qualsiasi genere dove, per entrare, qualcuno ti deve controllare. Ordinerò su Amazon e peggio per loro.

Vedremo fra un mese il bilancio del commercio al dettaglio col lasciapassare. Però le loro future grida di aiuto a questo punto non mi fanno nessuna pena. Nessuno protesta, senza rendersi conto che così favoriscono solo il commercio online, condannandosi ancora di più al suicidio. Se tutti i negozianti facessero come i tabaccai, che hanno minacciato scioperi e serrate, il governo sarebbe costretto a fare dietrofront. Ma evidentemente altre categorie di esercenti sono troppo pavide. Ognuno pensa a sé e va individualmente alla rovina.

Ma si rendono conto questi negozianti (così come baristi e ristoratori), che non sono –come ben hanno detto i tabaccai - pubblici ufficiali né forze dell’ordine né ufficiali sanitari? Che controllare il certificato della clientela non può essere compito loro? Che accettando di farlo diventano odiosi, oserei dire “complici” di un sistema di controllo pervasivo, capillare, plumbeo, opprimente e che ben poco ha a che fare con la salute?

Per proteggere se stessi e gli altri sarebbe stato molto più efficace continuare col metterci in fila fuori dalla porta, farci entrare uno a uno, con mascherina, gel disinfettante e misuratore temperatura. Non leggere un codice QR che non attesta affatto se in quel momento sei positivo oppure no. Questo QR è solo un marchio di fabbrica come ce l’hanno tutte le merci che acquistiamo. Possibile che anche gli esseri umani ora per vivere debbano avere un QR?

E se gli esercenti capiscono tutto questo, perché non protestano in massa? Mistero.

Peraltro, cari negozianti, informatevi bene. Leggete le ultime FAQ del governo, che ormai sembrano avere valore di “decreto legge”. Non avete l’obbligo del controllo, non avanzate la scusa “poi ci multano” perché non è vero. In caso di controllo dei delegati ufficiali verrà sanzionato solo il cliente. La verifica potete farla a campione dentro al locale. POTETE, NON DOVETE. State dunque commettendo un abuso di potere.

Come consumatore consapevole (se sto male non vado certo in giro a seminare danni), io invece dico: noi tutti, volendo, possiamo fare qualcosa. Boicottiamo i negozi e i locali che non ti fanno entrare senza lasciapassare. Non si acquista e non si consuma nulla dove ti chiedono il marchio. Dovremmo lanciare su internet questa sorta di sciopero del consumo e spero tanto che qualcuno, più importante di me, ci pensi.

Io, nel mio piccolo, comincio da subito. Chi mi chiede il “bollino” per acquistare un maglione può anche chiudere. Cordiali saluti