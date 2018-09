Sport

domenica, 9 settembre 2018, 22:22

di michele masotti

Nel debutto ufficiale in stagione, il River Pieve cade per 3-2 a Marlia contro la Folgor nel secondo match del girone preliminare, completato dal Ponte a Moriano, di Coppa Toscana di Prima Categoria. Le porte per l’accesso al secondo turno della competizione rimangono aperte

domenica, 9 settembre 2018, 19:33

di simone pierotti

La sezione Garfagnana della U.I.S.P. ha svelato la composizione del campionato 2018/2019: uno dei tornei più seguiti e combattuti nel panorama amatoriale calcistico si rinnova e, anche per quest’anno, saprà offrire spettacolo e derby infuocati

domenica, 9 settembre 2018, 18:47

di simone pierotti

Basta una rete in apertura di incontro del nuovo acquisto Luca Martinelli per centrare i primi tre punti in campionato per il Castelnuovo. Contro il San Miniato i gialloblu di mister Contadini hanno giocato una buona gara, con grande ordine tattico e attenzione, rischiando pochissimo e sfiorando nella ripresa il raddoppio

domenica, 9 settembre 2018, 14:22

Odette Ciabatti (Orecchiella Garfagnana) ottiene il primo posto nelle donne veterane con il tempo di 39'39'', seconda si classifica Daniela Arceri (Gruppo Podistico Rossini) e terza Luciana Aresu (Atletica Prato)

sabato, 8 settembre 2018, 08:50

di simone pierotti

Attesa per l’esordio in campionato del Castelnuovo che, domenica 9 settembre alle 15, di fronte al pubblico amico, affronterà il San Miniato. Dopo il buon “test” di Coppa Italia contro il Camaiore, si inizia a fare sul serio e per la formazione di Contadini c’è già un avversario di spessore

venerdì, 7 settembre 2018, 13:14

di lorenzo fiori

Come scritto nell'ultimo bollettino emanato dalla FIGC, il Vagli è stato escluso dalla Coppa Toscana per aver schierato in campo lo squalificato Buriani contro la Virtus Camporgiano. Questo, quindi, ha comportato l'esclusione dal girone di tale torneo e la conseguente perdita "a tavolino" delle partite contro Virtus Camporgiano, di domenica scorsa, e contro il Pontecosi

giovedì, 6 settembre 2018, 14:01

di simone pierotti

La stagione 2018/2019 è partita nel segno delle conferme ma anche di un forte rinnovamento per l’U.S. Castelnuovo Garfagnana, e non soltanto a livello tecnico e societario. Di questo ne abbiamo già parlato diffusamente. La società ha ufficializzato, negli ultimi giorni, le altre cariche, con novità anche importanti

mercoledì, 5 settembre 2018, 17:24

di lorenzo fiori

Le calde temperature estive sono scese mentre la "febbre" dell'avvicinamento alla prima partita ufficiale si sta lievemente alzando. Infatti domenica, al campo sportivo di Pontecosi, ci sarà la sfida fra i padroni di casa e la corazzata Vagli, partita valevole per la Coppa Toscana che inaugurerà la stagione del Pontecosi

mercoledì, 5 settembre 2018, 14:53

di michele masotti

Per uno scherzo del destino il campionato 2018-2019 del GhivizzanoBorgo partirà in casa di colui che, appena tre mesi fa, aveva guidato i “colchoneros” della Media Valle alla salvezza, ossia Simone Venturi

mercoledì, 5 settembre 2018, 14:03

Per la categoria Juniores, il Ghiviborgo ha battuto con due reti per tempo il San Filippo, chiudendo al primo posto il girone. Appassionante è stata partita con in palio la qualificazione ai quarti di finale. Il Vorno, grazie ad alcuni innesti della prima squadra, ha battuto il Castelnuovo Garfagnana per 2-0 e quindi proseguirà la sua marcia nel torneo

