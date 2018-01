Al Nardini arriva il temibile San Marco Avenza: Castelnuovo a caccia della vittoria

Altri articoli in Sport

venerdì, 19 gennaio 2018, 22:42

La Corte Nazionale di Giustizia della Uisp ha confermato quanto deciso dalla Commissione Disciplinare regionale riguardo alla maxi squalifica di 8 mesi del calciatore del Camporgiano. A nulla è valso il ricorso presentato dalla società garfagnina, la “battaglia” per ricostruire quella che, per il Camporgiano e per tante persone presenti...

giovedì, 18 gennaio 2018, 18:20

Il nuovo anno della stagione sportiva di Pallavolo Garfagnana inizia con tutto lo staff tecnico e il Consiglio direttivo presieduto da Marco Giannasi impegnato su più fronti per disegnare il futuro

giovedì, 18 gennaio 2018, 14:12

Il Cefa Basket si sbarazza di Fucecchio ed arriva al primo big match decisivo per le sorti del campionato. La squadra allenata da Michele Rocchiccioli passa nettamente (55-75) e si porta al secondo posto in classifica a pari di Bottegone Pistoia (prossima avversaria sabato) a -2 da Montecatini

mercoledì, 17 gennaio 2018, 18:04

Oltre 700 persone hanno affollato la tensostruttura di piazzale Chiappini sabato scorso per festeggiare il decimo titolo di campione italiano conquistato dalla coppia Paolo Andreucci – Anna Andreussi: celebrazioni meritate per un campione locale che hanno confermato quanto il rally sia seguita in Garfagnana

mercoledì, 17 gennaio 2018, 18:00

Superato il giro il boa per i campionati giovanili, la stagione è entrata nella fase decisiva. Il Castelnuovo, tra alti e bassi, veleggia in buone posizioni di classifica. Obiettivo primario della società era quello di mantenere le due categorie regionali.

mercoledì, 17 gennaio 2018, 17:56

Finisce agli ottavi di finale il "sogno" Coppa Toscana per il Molazzana che esce sconfitto, a testa alta, nella sfida contro il Migliarino Vecchiano, squadra che milita in seconda categoria, girone A