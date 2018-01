Alla Festa del Cross eccezionale Mugno, seconda assoluta. Juniores al terzo posto

Altri articoli in Sport

lunedì, 29 gennaio 2018, 15:24

Amara sconfitta per il Fosciandora, nella prima giornata del girone di ritorno di quarta serie girone B del campionato amatori AICS, contro un ostico Atletico Porcari che ha dimostrato di meritarsi di più dell'attuale classifica

lunedì, 29 gennaio 2018, 15:03

Quasi una bestia nera, quasi. Il Cefa Basket Castelnuovo torna alla vittoria superando 64-53 Montecatini vendicando la sconfitta dell’andata, ma soffrendo comunque la squadra rossoblù che, nonostante la classifica, si dimostra avversario ostico per la formazione allenata da Michele Rocchiccioli

lunedì, 29 gennaio 2018, 09:20

Si sta avvicinando la fase finale delle due serie organizzate dal promoter provaspeciale.it il Sicurmaxi Centro Rally Series e l'Open Rallyday con la programmazione della premiazione per sabato 24 febbraio prossimo

domenica, 28 gennaio 2018, 19:36

Il Pieve Fosciana apre una settimana molto importante per la sua stagione, mercoledì i biancorossi ospiteranno i pisani del Fornacette per i quarti di finale di Coppa Toscana, con una sofferta ma preziosa vittoria contro l’arcigna Apuania Romagnano, compagine che occupa il penultimo posto in graduatoria

domenica, 28 gennaio 2018, 19:08

I numerosi errori, sotto porta, sono costati tanto agli uomini di De Luca e Fontanini che, in contropiede, subiscono il gol locale, decisivo per la vittoria. Tre punti d'oro per l'Aquila Sant'Anna, contro una diretta concorrente per i play-off, che gli permettono di allungare sulle inseguitrici, distanti quattro punti.

domenica, 28 gennaio 2018, 18:59

Il sesto successo nelle ultime sette partite del River Pieve, privo di Pancetti e dello squalificato Penucci, dimostra come il passo falso di domenica scorsa per mano del Ponte a Moriano sia stato solo un incidente di percorso