Annalaura Mugno strepitosa: sfiora la vittoria alla Ciaspolada della Val di Non

mercoledì, 10 gennaio 2018, 09:44

di simone pierotti

Inizio di anno straordinario per la forte podista del G.S. Orecchiella Garfagnana Annalaura Mugno impegnata nella gara internazionale della Ciaspolada della Val di Non, una classica invernale. L'atleta fiorentina sfiora il successo chiudendo al 2° posto alle spalle della favorita catalana Trias. Alla maratonina della Befana di Firenze livello tecnico molto alto con Federico Matteoni che chiude 37° con il tempo di 51:24 e Luca Borelli 134° in 57:14.

Altra gara di inizio anno molto partecipata è il Trofeo BigMat di Palastreto, dove ha esordito da par suo in maglia bianco azzurra Odetta Ciabatti, cogliendo il 3° posto nella categoria Veterane. Tra gli uomini 53° Antonio Martini.