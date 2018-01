Sport



Anno nuovo e solito vincente Jamali per il GP Parco Alpi Apuane

martedì, 9 gennaio 2018, 19:20

di michele masotti

Il 2018 del Gruppo podistico Parco Alpi Apuane è iniziato nella stessa maniera in cui era finito il 2017, ossia nel segno dell’inossidabile Jilali Jamali. Gli allenamenti sugli altopiani marocchini, dove l’alfiere del sodalizio del presidente Graziano Poli si è allenato duramente fino allo scorso mese di novembre, hanno prodotto le prestazioni che Jamali sta sformando con un ritmo serrato. Il 6 gennaio è arrivata la vittoria nella “Maratonina della Befana” a Firenze mentre, dopo solo 24 ore, lo stesso Jamali ha conquistato un brillante secondo posto in quel di Palastreto: risultati che parlano da soli sulla forza di una delle punte di diamante del GP Parco Alpi Apuane. Ottime notizie arrivano anche da Almity, dove la temperatura ha fatto registrare un eloquente -8, con un Gianfranco Caruso in grande spolvero che ha terminato la mezza maratona locale al sesto posto assoluto.

A Firenze, nella gara dove si è imposto Jilali Jamali, da segnalare il 19° piazzamento assoluto di Simone Ferrali, il 40° di Giorgio Davini e i buoni riscontri cronometrici fatti registrare da Maurizio Taddei, Emanuel Bandoni, Sebastiano Pennesi e Ludmillo Dal Lago. Nel “cross Csi” di Policiano sono degne di essere menzionati l’ottavo posto colto da Roberto Gianni e l’undicesimo di Andrea Cavallini. Infine chiusura riservata al “2° Trofeo Bigmat di Palastreto” competizione nella quale, oltre al già citato argento assoluto di Jilali Jamali, il Gruppo podistico Parco Alpi Apuane può annoverare l’oro nella propria categoria di Agostino Scortichini e le belle prove offerte da Rossano Fanani e Maurizio Da Prato.