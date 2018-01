Sport



Aria di grande calcio al Nardini: il Castelnuovo cerca l'impresa contro il Poggibonsi

sabato, 6 gennaio 2018, 11:56

di simone pierotti

Domani al Nardini si torna a respirare aria di grande calcio, facendo riaffiorare ricordi di un glorioso e recente tempo che è stato. Tra Castelnuovo e Poggibonsi sono state diverse le sfide al calor bianco ai tempi della Serie C2, oggi il palcoscenico è comunque importante come il campionato di Eccellenza.

Inizio ore 14:30, i gialloblu di mister Tazzioli attendono il Poggibonsi di mister Bifini, un ex o meglio un mancato ex dato che il suo trasferimento, una decina di anni fa, saltò per motivi burocratici. Le situazioni di classifica e le ambizioni sono diametralmente opposte. Gli ospiti occupano il quarto posto della classifica con 29 punti e cercano la continuità per tentare la scalata alla Serie D. Finora il team di Bifini è apparso come una delle compagini più forti ed attrezzate ma non ha raccolto quanto seminato, vedi l'ultimo match perso in casa contro il San Miniato. I senesi non vogliono lasciare niente al caso e, nelle ultime ore, hanno presentato il nuovo attaccante Lorenzo Crocetti, ex Siena e Colligiana.

Il Castelnuovo si presenta in buone condizioni di salute: durante la pausa invernale i garfagnini si sono allenati di buona lena, disputando anche un buon test contro il Seravezza.