Borghesi vince la gara del Campaccio

mercoledì, 10 gennaio 2018, 16:14

Nella gara che si è svolta a San Giorgio su Legnano sabato 6 gennaio, grande manifestazione che ha richiamato ben 1500 atleti di livello mondiale, non poteva mancare Aldo Borghesi che ha lottato nei master sm75.



Borghesi si è presentato ai nastri di partenza con grande fermezza e determinazione. E' partito subito veloce per non rimanere ostacolato dalla massa del gruppo. Ha gestito lo sforzo interpretando al meglio i 4 km di un percorso tecnico appesantito dal fango. Ha fatto la differenza nei cambi di ritmo notevoli sul terreno tortuoso e si e' presentato vittorioso al traguardo infliggendo notevoli distacchi ai suoi avversari.

Aldo Borghesi, il milanese volante della Garfagnana, ha messo a segno una grande vittoria quella del Campaccio il Cross Country Internazionale. E' salito sul gradino più alto del podio con una medaglia che splende oro.