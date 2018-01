Sport



Bottegone si “vendica” e asfalta il Cefa

lunedì, 22 gennaio 2018, 15:56

BOTTEGONE BASKET 2001 81

CEFA BASKET 48

Parziali (19-6; 40-20; 56-35)

Bottegone: Martini 10, Ferretti 1, Cappellini 2, Allegria, Amerighi 6, Marconato 11, Romiti 2, Banchelli 8, Vannacci 14, Meoni 9, Simoncini 9, Paci 9. All. Biagini

Cefa: Romei 5, Galletti, Angelini A. 5, Pozzi 3, Angelini S. 18, Bertolini, Guidugli 1, Lana 2, Tardelli 3, Ferrando 2, Cosimini 9, Lucchesi ne. All. Rocchiccioli



Arbitri: Beneforti M. (PT) e Filippelli D. (LI)

Niente impresa. Stavolta il Cefa Basket non riesce nel bis e cede pesantemente nel big match di giornata a Bottegone (81-48). Troppo forte la corrazzata pistoiese che ha così vendicato la sconfitta dell’andata e conquistato il secondo posto solitario nel girone C di Promozione. Sin dall’inizio, 12 a 0 di parziale, gli uomini di Michele Rocchiccioli si sono trovati alle corde e non sono mai riusciti ad invertire la tendenza con il lungo Marconato grande protagonista tra i locali. Per il Cefa si salva sul piano realizzativo Simone Angelini, mentre è da sottolineare l’importante assenza di Monti e le condizioni fisiche non ottimali di Romei. Il pesante ko è subito da cancellare perché il Cefa tornerà in campo venerdì sera alle 21 a Castelnuovo contro la Capitalfidi Rossoblu di Montecatini, squadra con una classifica non eccelsa ma che all’andata superò a sorpresa Pozzi e compagni.



Dagli altri campi: La Capitalfidi Rossoblu, prossima avversaria del Cefa, ha dovuto cedere in casa contro Carrara per 54-68, mentre Capannori ha vinto agevolmente in casa del fanalino di coda, Audax Pistoia, imponendosi 39-72. Continua a sorridere anche la capolista, Rossoblu Junior Montecatini, che fa prevalere il fattore campo nel match contro San Miniato vincendo 69-58. Stasera, infine, si disputerà l’ultima partita in programma per questa quarta giornata del girone di ritorno tra Ponsacco e Fucecchio. Turno di riposo per la Ludec Porcari di Mario Boni.



Classifica: Rossoblu Junior 26, Bottegone 24, Cefa 20, Capannori 16, Porcari 16, Carrara 10, Basket Rossoblu 10, Fucecchio 10*, Ponsacco 8*, San Miniato 6, Pistoia 2.



*una partita in meno