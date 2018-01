Sport



Brillano le Piccole Aquile al cross di Pietrasanta: tre podi e tanti piazzamenti

martedì, 23 gennaio 2018, 17:37

di simone pierotti

Secondo appuntamento con il Gran Prix provinciale del cross a Pietrasanta dove arrivano segnali di crescita per le “piccole aquile” del G.S. Orecchiella Garfagnana che ha schierato 15 giovani atleti. Sono arrivati tre secondi posti e altri piazzamenti di prestigio, a conferma di progressi costanti.

Nella categoria Esordienti 2° posto per Augusto Orsi, stesso piazzamento per Federico Pennacchi negli Esordienti B e per Monia Grassi negli Esordienti B femminili. Bene le tre bimbe in gara nella categoria Esordienti D, Silvia Barbi, Arianna Pieroni e Alessia Dini. Nelle Esordienti B, dopo la Grassi, bene anche Melissa Domenicali, 7°, e Alice Bonaccorsi, 8°. Negli Esordienti B maschili bella prova per Alessio Cinapri e Damiano Discini. Tra le Ragazze tiene alta la bandiera dei garfagnini Rachele Grassi. Tra i Ragazzi ottimo 4° posto per Daniele Validrighi, vicinissimo al podio. Bene Elena Cardosi tra le Cadette e Davide Cinapri e Valerio Lorenzetti tra i Cadetti.