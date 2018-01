Sport



Castelnuovo e San Marco Avenza si dividono la posta: quarto pareggio consecutivo

domenica, 21 gennaio 2018, 20:04

di simone pierotti



1-1

CASTELNUOVO: Leon, Tolaini Marco (18' p.t. Alfredini; 39' s.t. Biagiotti), Picchi, Ceciarini, Marchetti, Tolaini Simone, Casci, Biagioni, Nardi, Gori, Filippi (28' s.t. Orsetti) A disp.: Bechelli, Micchi Lorenzo, Micchi Matteo, Inglese All.: Tazzioli

SAN MARCO AVENZA: Agnesini, Giannantoni, Boccardi, Magni, Togneri (45' s.t. Ricci), Raffaetà, Manfredi (26' p.t. Coca Nogueras; 31' s.t. Bini), Diawara, Gabrielli, Mazzucchelli, Benedetti A disp.: Nov arino, Manzo, Buffa, Micheloni All.: Turi

Arbitro: Leonardo Falleni di Livorno

Marcatori: 3' p.t. Gabrielli, 45' p.t. Nardi

Note: ammoniti Picchi, Tolaini Simone, Filippi, Magni, Gabrielli, Benedetti

Quarto pareggio consecutivo per il Castelnuovo che rimonta il San Marco Avenza al termine di una partita giocata a viso aperto e nella quale entrambe le squadre hanno provato a vincere fino alla fine. L'inizio di gara è terribile per gli uomini di mister Tazzioli: bastano 3 minuti al centravanti Gabrielli per pescare l'angolo giusto con un bel diagonale dalla sinistra. Le cose si mettono male per il Castelnuovo anche perchè gli ospiti giocano un buon calcio e pungono in contropiede. Marco Tolaini è costretto ad uscire anticipatamente al 18' per un infortunio muscolare, entra Alfredini che al 23' trova la conclusione ma non crea problemi ad Agnesini. Al 27' punizione centrale di Gori. Al 45' bella azione corale dei gialloblu che porta al gol del pareggio: Casci mette in movimento Gori, cross perfetto sul quale Nardi svetta di testa e insacca. La rete è fondamentale perchè rimette in parità un incontro difficile proprio al termine del primo tempo. La ripresa parte con una discesa di Benedetti, palla sul primo palo ma Gabrielli anticipa a lato. Al 15' girata di Mazzucchelli, palla fuori. Al 19' Diawara avanza e trova il varco per Mazzucchelli che si inserisce e calcia in diagonale ma trova Leon attento. Al 26' break dei gialloblu, Gori salta un avversario e tira dal limite dell'area, Agnesini blocca. Al 27' sempre Gori cerca il pallonetto dalla lunga distanza, Agnesini è in ritardo ma manda in angolo. Al 30' cross di Gori, colpo di testa di Orsetti che da ottima posizione manda a lato. Al 38' azione personale di Magni sulla destra, diagonale insidioso che sfiora il palo. Da lì in fondo poco altro, è un pareggio che mantiene il Castelnuovo un punto sopra la zona play-out.