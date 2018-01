Sport



Cefa passa a Fucecchio, sabato sfida al vertice con Bottegone

giovedì, 18 gennaio 2018, 14:12

FILECLUM FUCECCHIO 55

CEFA BASKET 75

Parziali (17-27; 30-41; 43-55)

Fucecchio: Barnini 3, Borsini 2, Bertelli 12, Baldinotti 8, Bitossi 2, Billi 11, Boldrini 2, Barsottini ne, Bellini 8, Florenza 2, Francalanci 2, Talini 3. All. Barsottini

Cefa: Romei 10, Angelini A. 19, Angelini S. 22, Pozzi 4, Galletti, Monti 9, Bertolini, Guidugli, Lana 2, Tardelli 5, Ferrando 2, Cosimini 2. All. Rocchiccioli

Il Cefa Basket si sbarazza di Fucecchio ed arriva al primo big match decisivo per le sorti del campionato. La squadra allenata da Michele Rocchiccioli passa nettamente (55-75) e si porta al secondo posto in classifica a pari di Bottegone Pistoia (prossima avversaria sabato) a -2 da Montecatini. A Fucecchio, nel recupero della penultima giornata del girone di andata, solita partita buona in attacco con qualche errore in difesa. Inizio devastante di Simone Angelini che mette a referto 16 punti nel primo quarto, ma nel complesso buona partita di tutta la squadra. Note positive l'utilizzo di tutto il roster da parte di coach Rocchiccioli e il rientro dopo un lungo infortunio di Marco Galletti. Ora arriva il primo scontro al vertice a Bottegone, ma la stagione è già da considerarsi positiva, tenendo conto che il Cefa è una neo promossa in categoria.



Dagli altri campi: Rispettati, più o meno, tutti i pronostici. Porcari ha stravinto in casa di Pistoia, 51-92, nonostante la giornata prima il Cefa avesse faticato notevolmente. Vittoria sofferta, ma alla fine con un discreto margine (57-71) per la capolista Rossoblu Junior Montecatini sul difficile campo di Fucecchio. Vittoria in trasferta anche per Bottegone, sul parquet di Carrara, per 57-68. Infine vittoria per Capannori in casa contro Ponsacco, 53-48, e vittoria per Rossoblu Montecatini in trasferta a San Miniato (62-72). Turno di riposo per il Cefa che però ha dovuto recuperare la penultima giornata di andata contro Fucecchio.



Classifica: Junior Rossoblu 24, Bottegone 22, Cefa 20, Porcari 16, Capannori 14, Fucecchio 10, Basket Rossoblu 10, Ponsacco 8, Carrara 8, San Miniato 6, Pistoia 2