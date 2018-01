Sport



Cefa vince a Pistoia, ma non brilla

giovedì, 11 gennaio 2018, 13:48

AUDAX PISTOIA 70

CEFA BASKET 82

Parziali (15-19; 30-41; 53-64)

Pistoia: Chiti, Poggialini 1, Cecchi 2, Mannino 30, Torano 2, Spagnesi, Diop 2, Priami ne, Barone ne, Carrella 13, Moutou 15, Sguerri 5. All. Grossi

Cefa: Romei 9, Angelini A. 26, Angelini S. 16, Pozzi 5, Monti 13, Biagioni 2, Castiglioni, Bertolini, Guidugli 2, Lana 2, Tardelli 3, Cosimini 4. All. Rocchiccioli



Arbitri: Puocci L. (FI) e Canistro M. (FI)

Il Cefa Basket si toglie di dosso le “ruggini” della sosta natalizia e vince a Pistoia (70-82). Una vittoria più sofferta del previsto contro l’ultima in classifica, ma la squadra allenata da Michele Rocchiccioli è comunque sempre stata al comando ed alla fine ha conquistato i due punti in palio.



Adesso, viene il bello. Martedì con il recupero a Fucecchio e sabato con il big match a Bottegone, il Cefa si giocherà le chance di rimanere al vertice della classifica. A Pistoia, bene Andrea Angelini con 26 punti, male la difesa con 70 al passivo. Il Cefa ha allungato più volte nel corso del match senza però mai chiudere definitivamente la partita. Note positive i ben dieci giocatori a referto e l'utilizzo di tutto il roster.



Dagli altri campi: Bottegone ha mantenuto il fattore campo contro Basket Rossoblu Montecatini, vincendo 76-54, mentre la capolista Basket Rossoblu Junior ha combattuto nell'insidiosa sfida con Capannori uscendo comunque a testa alta con un'agile vittoria per 76-53. Sorpresa invece sul campo di Fucecchio, dove San Miniato è riuscita nel blitz, portandosi a casa la partita 52-65. E "sgambetto" anche per la Ludec Porcari dell'intramontabile Mario Boni che, sul parquet di Ponsacco, ha dovuto cedere ai padroni di casa per 72-66. Turno di riposo per Carrara.



Classifica: Rossoblu Junior 22, Bottegone 20, Cefa 18, Porcari 14, Capannori 12, Fucecchio 10, Basket Rossoblu 8, Carrara 8, Ponsacco 8, San Miniato 6, Pistoia 2