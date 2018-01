Sport



Con le campestri prende il via la stagione degli “uccellini” del GP Parco Alpi Apuane

martedì, 23 gennaio 2018, 15:56

di michele masotti

Dopo i primi successi ottenuti con gli atleti assoluti, anche l’attività degli “uccellini” del Gruppo podistico Parco Alpi Apuane, la “cantera” del sodalizio biancoverde, ha avuto inizio con l’apertura del campionato provinciale di corsa campestre. Alla luce di quanto è messo in mostra nei primi appuntamenti, le credenziali per ripetere la bella e soddisfacente scorsa per gli allievi dei tecnici Aurora Casotti e Piero Fabbri. Impegno, costanza e voglia di misurarsi sono gli ingredienti dei quali dispongono gli “uccellini” che hanno fatto il loro debutto sul percorso attorno ai Laghetti di Lammari, preparato dalla Virtus Crl. Nelle varie categorie sono arrivati dagli ottimi risultati: Martina Benedetti si è ben distinta tra le “cadette”, Marika Rossi nelle “ragazze”. Bene anche il vivacissimo gruppo degli “esordienti” che sono riusciti a piazzare tra i primi cinque sia Andrea Luti che Thomas Bertocci. Di rilievo anche le prestazioni offerte da Lavinia Mazzolini, Matilde Petrozzino e Nicole Simonini, tutte atlete al loro debutto.

La seconda tappa del campionato provinciale è andata in scena domenica 21 gennaio ed ha avuto come teatro il campo “Falcone e Borsellino”, supervisionato dall’Atletica Pietrasanta. Sebbene siano stati falcidiati da molti forfait a causa di malesseri stagionali, i giovani portacolori del team del presidente Graziano Poli hanno gareggiato con il loro caratteristico entusiasmo. Ancora una volta, piazzamenti di prestigio sono arrivati dalla categoria “esordienti” nella quale Thomas Bertocci ha chiuso al 3° posto, mentre il compagno di squadra Federico Luti ha terminato la sua “fatica” raggiungendo la sesta piazza. Tra le pari età femminili da sottolineare il podio sfiorato da Lavinia Mazzolini, 4° classificata. Superati i malanni stagionali, il nutrito gruppo dei giovani del Parco Alpi Apuane può guardare con una maggiore fiducia ai prossimi appuntamenti del campionato provinciale di corsa campestre e all’inizio delle gare in pista per quanto concerne il mezzo fondo e per le staffette che vedranno impegnati tutto gli “uccellini”, dagli esordienti ai più grandi che fanno parte della categoria allievi.